Головоломка для самых веселых и находчивых: надо за 7 секунд найти кота

Разгадайте крайне непростую, но занимательную головоломку – нужно отыскать кота, который спрятался от вашего взгляда среди множества бревен.

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Найдите кота всего за 7 секунд / Jagranjosh

Каждого из нас время от времени одолевает рутина, и тогда нам нужно немного отвлечься и переключиться на другую деятельность. Чтобы развеяться, разгадывайте головоломки. Оптические иллюзии позволят потренировать мозг и немного отдохнуть. На этот раз нам нужно найти кота среди бревен.

Головоломка от Jagranjosh достаточно непростая, и чтобы ее разгадать, нужно очень внимательно смотреть на картинку. На первый взгляд, никакого кота здесь нет, потому что уж очень хорошо он спрятался.

На картинке – большая куча бревен. Где-то среди них прячется кот. Ваша задача – быстро его отыскать.

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Внимательно смотрите на картинку, и вы увидите кота / Jagranjosh

Дается всего 7 секунд. Готовы? Поехали!

Не смогли найти кота? Ловите правильный ответ: кот в самом верху сидит на бревнах. Ответ обведен в кружочек, он чуть левее по центру.

Если нашли кота, вы очень находчивый человек / Jagranjosh

Не расстраивайтесь, если не удалось разгадать головоломки. Можете попробовать другие оптические иллюзии – например, головоломку для тех, у кого великолепное зрение. Среди, казалось бы, одинаковых лис, нужно за 3 секунды найти ту, которая отличается от всех.

Кроме того, можно разгадать и головоломку, где нужно за 6 секунд найти троих поросят. Иллюзия усложняется тем, что на картинке изображены мужчина и женщина, и все внимание сосредотачивается на их возможном разговоре.

А еще у нас есть головоломка для самых находчивых. Нужно среди множества букв M найти W. Буквы М сплетены друг с другом, поэтому еще одну буквы, которая отличается, отыскать непросто.

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