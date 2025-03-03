Почему нельзя хранить подсолнечное масло в кухонном шкафу – ответ удивит

Многие из нас привыкли хранить растительное масло на столе рядом с плитой, но так категорически делать нельзя.

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Где дома хранить подсолнечное масло? / коллаж: Главред, фото: скриншот Youtube-канала Pro Produkt

Вы узнаете:

Как хранить подсолнечное масло

Почему нельзя хранить подсолнечное масло в кухонном шкафу

Как продлить срок годности подсолнечного масла

Мало кто знает, но под влиянием кислорода, света и повышенной температуры растительные масла могут терять свои полезные качества и портиться. Более того, в результате окисления масло может приобрести прогорклый вкус. Главред решил разобраться, в каком месте лучше всего хранить подсолнечное масло.

Автор Youtube-канала Pro Produkt также рассказал, где и как хранить подсолнечное масло.

Как хранить подсолнечное масло

Многие из нас привыкли хранить растительное масло на столе рядом с плитой, но так категорически делать нельзя. Свет, который попадает на бутылку, превращает содержимое в окись, которая при попадании внутрь может вызвать у человека различные болезни и даже опухоли. Следовательно, хранить подсолнечное масло нужно только в месте, куда не попадают ультрафиолетовые лучи.

Специалисты рекомендуют ставить бутылки с маслом в темное прохладное место, подальше от огня. Это может быть кладовка. Нерафинированное масло также можно хранить в холодильнике в нижнем отсеке двери. Оптимальный температурный режим - от +5 до +20 градусов.

Что касается тары, то лучше всего для хранения подходит заводская бутылка или стекло. Магазинное нерафинированное масло или домашний продукт желательно сразу перелить в бутылку из темного стекла.

Продукт первого отжима имеет темный цвет и характерный запах. Срок его годности достаточно короткий - 4 месяца. После открытия бутылки ее содержимое желательно использовать в течение 2-3 недель. Если применялся метод горячего прессования, жизнь продукта продлевается до 10 месяцев.

Рафинированное растительное масло чаще встречается на кухне и в неоткупоренном виде может хранится от 10 месяцев до года.

Почему нельзя хранить подсолнечное масло в кухонном шкафу

Эксперты по безопасности питания рекомендуют более внимательно читать этикетку, которая наклеена на бутылке с маслом. Там ведь содержится ценная информация о хранении продукта. В частности, производители не советуют держать открытую бутылку с маслом в теплом месте, даже при комнатной температуре. Лучше держать продукт в прохладном темном месте, это продлит срок его годности.

Однако не запрещается держать подсолнечное масло в кухонных шкафах, главное, не ставить его рядом с отопительными приборами и конфорками. Кроме того, нельзя хранить бутылку с растительным маслом на полке, куда попадают прямые солнечные лучи. Продукт может испортиться и стать горьким, а потому непригодным к употреблению.

Лучшее место для хранения подсолнечного масла – это холодильник. Бутылку с продуктом можно поставить на верхнюю полку или в дверцу холодильника.

Как продлить срок годности подсолнечного масла

Если вы не использовали открытую бутылку в течение месяца, для продления пригодности продукта можно воспользоваться народным методом. В литровую бутылку с маслом забросьте несколько сухих чистых плодов фасоли или одну чайную ложку соли.

Какое масло нельзя употреблять

Прогорклый вкус подсолнечного масла сигнализирует о том, что такой продукт употреблять нельзя.

Категорически не рекомендуется использовать масло повторно. Если после приготовления блюда на сковороде осталось "хорошее" масло - жарить на нем вредно. Такой способ экономии может сильно навредить здоровью.

Смотрите видео о том, где и как хранить подсолнечное масло:

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Что такое масло? Масло - вещество растительного происхождения, которое обычно является жидкостью при температуре окружающей среды и не смешивается с водой, но может смешиваться с другими маслами и органическими растворителями; жирное на ощупь. Это общее определение охватывает также летучие эфирные масла и терпентиновое масло (сырец скипидара). В более узком смысле под маслом понимают только масла и жиры (в частности, твердые - например, пальмовое масло), в отличие от животных жировых продуктов (которые маслами называть не принято; в частности, не следует путать масло с маслом - продуктом переработки сливок или сметаны).

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