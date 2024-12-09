Звук такой, будто вокруг летает оса: пилот объяснил, зачем включать режим полета

Есть вероятность, что другие радиоволны могут мешать радиоволнам гарнитуры, которую используют пилоты.

https://glavred.info/life/zvuk-takoy-budto-vokrug-letaet-osa-pilot-obyasnil-zachem-vklyuchat-rezhim-poleta-10621142.html Ссылка скопирована

Для чего включать режим полета / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

Какая функция режима полета в самолете

Какие ощущения у пилота, если люди не включили необходимый режим

Когда пассажиры садятся в самолет, одним из первых их действий обычно является переключение телефона в режим полета.

Как Главред со ссылкой на Daily Star, пилот объяснил, что может произойти, если кто-то забудет включить этот режим.

видео дня

Режим полета выключает подключение устройства к сети, делая невозможным телефонные звонки, текстовые сообщения или использование Интернета, отмечает

Как указывают эксперты, эта функция блокирует радиоволны, которые потенциально могут создавать помехи в работе гарнитуры пилотов.

Пилот с никнеймом @PerchPoint в своем TikTok-видео поделился опытом с пассажирами.

"Если вы забыли перевести свой телефон в режим полета - нет, это не конец света, самолет не упадет с неба, и это даже не повредит системам на борту. Если у вас есть самолет с 70, 80, 150 людьми на борту, и даже телефоны трех-четырех человек начинают пытаться установить связь с радиовышкой для входящего телефонного звонка, он посылает радиоволны. Есть вероятность, что эти радиоволны могут мешать радиоволнам гарнитуры, которую используют пилоты", - говорит пилот.

Он рассказал историю о том, как во время одного полета помехи в гарнитуре мешали ему четко слышать сообщения, что могло повлиять на безопасность полета.

"Как я уже сказал, это определенно не конец света, но это довольно раздражает, когда вы пытаетесь записать инструкции, а звук такой, будто вокруг летает оса или что-то еще. Поэтому если вам когда-нибудь было интересно, зачем вам нужно включать режим полета - вот почему", - добавил пилот.

В свою очередь стюардесса под ником @cherdallas рассказала другую жуткую историю. Она объяснила, почему во время взлета и посадки нужно поднимать шторки.

Читайте другие новости о самолетах:

The Daily Star The Daily Star (дословно - "Ежедневная звезда") - ежедневная газета-таблоид, издающаяся с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. С марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред