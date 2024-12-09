Звук такой, будто вокруг летает оса: пилот объяснил, зачем включать режим полета

Главное:
- Какая функция режима полета в самолете
- Какие ощущения у пилота, если люди не включили необходимый режим
Когда пассажиры садятся в самолет, одним из первых их действий обычно является переключение телефона в режим полета.
Как Главред со ссылкой на Daily Star, пилот объяснил, что может произойти, если кто-то забудет включить этот режим.
Режим полета выключает подключение устройства к сети, делая невозможным телефонные звонки, текстовые сообщения или использование Интернета, отмечает
Как указывают эксперты, эта функция блокирует радиоволны, которые потенциально могут создавать помехи в работе гарнитуры пилотов.
Пилот с никнеймом @PerchPoint в своем TikTok-видео поделился опытом с пассажирами.
"Если вы забыли перевести свой телефон в режим полета - нет, это не конец света, самолет не упадет с неба, и это даже не повредит системам на борту. Если у вас есть самолет с 70, 80, 150 людьми на борту, и даже телефоны трех-четырех человек начинают пытаться установить связь с радиовышкой для входящего телефонного звонка, он посылает радиоволны. Есть вероятность, что эти радиоволны могут мешать радиоволнам гарнитуры, которую используют пилоты", - говорит пилот.
Он рассказал историю о том, как во время одного полета помехи в гарнитуре мешали ему четко слышать сообщения, что могло повлиять на безопасность полета.
"Как я уже сказал, это определенно не конец света, но это довольно раздражает, когда вы пытаетесь записать инструкции, а звук такой, будто вокруг летает оса или что-то еще. Поэтому если вам когда-нибудь было интересно, зачем вам нужно включать режим полета - вот почему", - добавил пилот.
В свою очередь стюардесса под ником @cherdallas рассказала другую жуткую историю. Она объяснила, почему во время взлета и посадки нужно поднимать шторки.
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The Daily Star
The Daily Star (дословно - "Ежедневная звезда") - ежедневная газета-таблоид, издающаяся с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. С марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.
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