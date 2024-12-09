Почему во время взлета и посадки нужно поднимать шторки: жуткий ответ стюардессы

Многих пассажиров шокировало, почему так важно оставлять иллюминаторы открытыми.

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Открытый иллюминатор обеспечивает пассажирам не только красивые виды / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Во всех ли авиакомпаниях требуют оставлять иллюминаторы открытыми

Почему шторки должны быть подняты во время взлета и посадки самолета

Во время взлета и посадки самолета многие авиакомпании просят пассажиров оставлять шторки на иллюминаторах поднятыми. Стюардесса под ником @cherdallas рассказала в TikTok почему и причина показалась некоторым пользователям довольно жуткой.

Как выяснил Главред, некоторые авиаперевозчики игнорируют это правило, хотя на самом деле оно очень важно для безопасности всех на борту. Во время руления, взлета и посадки шторки обязательно должны быть подняты не только ради пейзажей.

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"Если что-то произойдет, например, части самолета оторвутся или двигатель загорится, пассажиры смогут это заметить раньше экипажа и предупредить нас", - пояснила стюардесса.

Смотрите видеообъяснение стюардессы относительно открытых иллюминаторов:

В Сети, как пишет The Mirror, сразу появились другие версии от пассажиров относительно открытых иллюминаторов. Большинство из них утверждали, что эта норма безопасности существует для того, чтобы глаза адаптировались к внешнему освещению и в случае аварии пассажиры могли быстрее реагировать.

Выяснилось, что этот ответ также правильный. Поэтому, обобщая, пассажиров просят оставлять шторки открытыми для безопасности всех пассажиров и членов экипажа на борту.

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