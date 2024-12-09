Почему во время взлета и посадки нужно поднимать шторки: жуткий ответ стюардессы

Вы узнаете:
- Во всех ли авиакомпаниях требуют оставлять иллюминаторы открытыми
- Почему шторки должны быть подняты во время взлета и посадки самолета
Во время взлета и посадки самолета многие авиакомпании просят пассажиров оставлять шторки на иллюминаторах поднятыми. Стюардесса под ником @cherdallas рассказала в TikTok почему и причина показалась некоторым пользователям довольно жуткой.
Как выяснил Главред, некоторые авиаперевозчики игнорируют это правило, хотя на самом деле оно очень важно для безопасности всех на борту. Во время руления, взлета и посадки шторки обязательно должны быть подняты не только ради пейзажей.
"Если что-то произойдет, например, части самолета оторвутся или двигатель загорится, пассажиры смогут это заметить раньше экипажа и предупредить нас", - пояснила стюардесса.
Смотрите видеообъяснение стюардессы относительно открытых иллюминаторов:
@cherdallas Меня спрашивают о пепельницах в самолете как минимум раз в неделю #flightattendantlife#flightattendant♬ Rotina - Drew
В Сети, как пишет The Mirror, сразу появились другие версии от пассажиров относительно открытых иллюминаторов. Большинство из них утверждали, что эта норма безопасности существует для того, чтобы глаза адаптировались к внешнему освещению и в случае аварии пассажиры могли быстрее реагировать.
Выяснилось, что этот ответ также правильный. Поэтому, обобщая, пассажиров просят оставлять шторки открытыми для безопасности всех пассажиров и членов экипажа на борту.
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The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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