Почему собаки гоняются за собственными хвостами: ученые раскрыли тайну

Существуют тревожные причины, по которым собаки пытаются поймать и укусить свой хвост.

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Почему собака кусает хвост / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Почему собака гоняется за своим хвостом

В каких моментах игра может сигнализировать об опасности

Собаки по своей природе активны и игривы, поэтому они часто бегают за всем, что движется, в том числе и за собственным хвостом. Однако, в определенных моментах такое поведение может сигнализировать о проблемах. Главред узнавал, почему все же собаки могут гоняться за хвостом и кусать его.

По словам Рассела Хартштейна, консультанта по поведению собак из Лос-Анджелеса (США), есть несколько причин такого необычного поведения собак, особенно щенков или молодых домашних животных, цитирует Live Science.

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Собаки, которые гоняются за своим хвостом, а затем кусают его, могут делать это просто ради развлечения, ведь им скучно.

С другой стороны, щенки могут еще полностью не осознавать тот факт, что их хвост является неотъемлемой частью тела, а потому воспринимают его как нечто инородное.

Еще одна причина, почему собаки могут гоняться за своим хвостом - это стремление привлечь к себе внимание. Можно никак не реагировать на это или же наоборот воспринимать этот факт с улыбкой. После этого животное должно перестать это делать. Если же собаку ругать за такое поведение, то она может наоборот делать это еще чаще.

По словам эксперта, есть и другие, тревожные причины, по которым собаки пытаются поймать и укусить свой хвост.

Например, собаки могут получить травму хвоста, или же животные таким образом могут бороться с паразитами. Собака может начать кусать или облизывать свой хвост из-за пищевой аллергии.

Эксперты подчеркивают, если подобное поведение нехарактерно для вашей собаки и возникло внезапно, то стоит проверить состояние здоровья животного у ветеринара, чтобы не допустить каких-либо осложнений.

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