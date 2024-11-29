Причиняют больше всего проблем: кинолог назвал 2 'худшие' породы собак

Эксперт по поведению собак Уилл Атертон выразил обеспокоенность относительно двух популярных пород, которые могут проявлять "проблемное поведение".

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Какие породы собак самые проблемные - ответ кинолога / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какие породы собак самые "проблемные"

Как правильно ухаживать за кекер-спаниелем

Эксперт по поведению собак Уилл Атертон предупреждает о всплеске "проблемного поведения" среди двух популярных пород. Кинолог регулярно делится советами по дрессировке и помогает выбрать идеальную породу.

В своем видео в Tik-Tok Атертон назвал "три породы, с которыми сейчас больше всего проблем в поведении", однако уточнил в подписи, что речь идет о двух. Он отметил, что ежедневно получает многочисленные просьбы о помощи от владельцев, что и побудило его сосредоточиться на этих породах, передает Mirror.

видео дня

Главред выяснил, какие породы собак самые "проблемные".

Такса

Такса, которую часто называют колбасной собакой, была первой породой в его списке.

"Вопрос в том, это просто потому, что их популярность сейчас растет и они не склонны к дополнительному поведению, или потому, что они склонны к дополнительному поведению? По моему личному убеждению, это сочетание обеих ситуаций", - сказал он.

Кокер-спаниель

Уилл отмечает, что часто встречает кокер-спаниелей с такими проблемами, как "чрезмерный лай, повышенная реактивность и сильная тягучесть", которые сопровождаются "страхом и поведением, обусловленным тревожностью".

"И я считаю, что это происходит потому, что люди заводят кокер-спаниелей рабочей линии, и они даже не приближаются к тому, чтобы обеспечить им ту производительность, которая им нужна", - пояснил кинолог.

Смотрите видео о том, какие породы собак "самые проблемные":

@iamwillatherton У меня есть эта дискуссия с некоторыми из лучших дрессировщиков в мире все время, видим ли мы одни и те же породы раз за разом, потому что порода по своей природе склонна к проблемному поведению или просто вероятность от их популярности делает более вероятным видеть эти конкретные породы? Теперь я сказал 3 здесь, но классический я вафлирования только имел время для 2, но мои мысли, что это сочетание обеих вещей, и хотя все собаки с правильной генетикой, социализация, обучение и самое главное лидерство в их жизни может процветать, мой многолетний опыт и тысячи и тысячи собак я'помог мне твердо убежден, что выбор правильной породы от хорошего заводчика, или уделить время спасению собаки, которая отлично подходит, является самым важным решением, которое вы можете принять после принятия обязательства быть любящим лидером высокого уровня. #dogtraining #dogtrainer #dogtrainingtips #dogtrainingadvice #dogs ♬ оригинальный звук - Will Atherton

В комментариях он объяснил свой выбор, отметив, что обсуждал эти тенденции с "лучшими тренерами в мире", которые также регулярно сталкиваются с подобными проблемами в этих породах.

"[Это - ред.] потому, что порода по своей природе склонна к проблемному поведению, или просто вероятность того, что из-за своей популярности они чаще встречаются именно с этими породами?Я считаю, что это сочетание обеих причин, и хотя все собаки с правильной генетикой, социализацией, дрессировкой и, самое главное, лидерством в жизни могут преуспевать, мой многолетний опыт и тысячи и тысячи собак, которым я помог, заставляют меня твердо верить, что выбор правильной породы от хорошего заводчика или не спешить со спасением собаки, которая прекрасно подходит, является самым важным решением, которое вы можете принять", - резюмировал он.

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