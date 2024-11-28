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В США продали обычный банан за рекордные 6,2 миллиона долларов: в чем причина

Юрий Берендий
28 ноября 2024, 03:41
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Известный криптовалютный предприниматель приобрел скандальную арт-инсталляцию под названием Comedian за миллионы долларов и заявил, что планирует съесть банан.
В США продали обычный банан за рекордные 6,2 миллиона долларов: в чем причина
Банан, приклеенный скотчем к стене, продали на аукционе за $6,2 млн / Коллаж Главред, фото: УНИАН, pexels

Вы узнаете:

  • Что известно о Comedian
  • Сколько стоит банан, приклеенный скотчем

Банан, приклеенный к стене скотчем, был продан на аукционе в Нью-Йорке за $6,2 млн (£4,9 млн). Концептуальный арт-объект Comedian, созданный итальянским художником Маурицио Каттеланом, стал вирусной сенсацией после дебюта на Арт-Базеле в Майами-Бич в 2019 году, сообщает The Sun.

Главред выяснил, что известно о банане, приклеенном скотчем к стене.

видео дня

Это произведение искусства вызвало горячие дискуссии среди посетителей выставки, которые пытались понять, является ли одинокий кусок фрукта дерзкой шуткой или критикой современного арт-рынка. Аукционный дом Sotheby's отметил, что первоначальный интерес к работе был вызван именем провокативного художника Каттелана, однако Comedian быстро стал глобальным феноменом, захватившим социальные сети, разделившим мнения критиков и даже попавшим на обложку The New York Post.

Один из посетителей фестиваля даже снял банан со стены и съел его.

В США продали обычный банан за рекордные 6,2 миллиона долларов: в чем причина
Фото: Sotheby's

Недавно произведение приобрел Джастин Сан, основатель криптовалютной платформы TRON, который заплатил за сертификат подлинности $6,2 млн. Этот сертификат позволяет владельцу прикрепить банан к стене скотчем и назвать его Comedian. Сан заявил, что работа символизирует культурный феномен, который объединяет искусство, мемы и криптовалютное сообщество. Однако эта версия инсталляции недолго будет оставаться невредимой - Сан планирует ее съесть.

"Кроме того, в ближайшие дни я лично съем банан как часть этого уникального художественного опыта, чествуя его место как в истории искусства, так и в популярной культуре", - сказал он.

На аукционе Sotheby's торги стартовали с 800 тысяч долларов США и за несколько минут достигли многомиллионной суммы. Аукционист с юмором заметил: "Не дайте этой работе ускользнуть".

Люциус Эллиот, руководитель продаж современного искусства Sotheby's, отметил, что вокруг этого лота ведутся дискуссии - искусство ли это, розыгрыш или же символ излишеств арт-рынка.

"По правде говоря, это, конечно, все вместе", - подытожил он.

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