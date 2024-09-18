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Где нужно хранить бананы на кухне: будут свежими целую неделю

Юлия Закрепа
18 сентября 2024, 02:20
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Почему нельзя ставить бананы в холодильник - в Сети сообщили полезные советы.
Где нужно хранить бананы на кухне: будут свежими целую неделю
Где хранить бананы дома / коллаж: Главред, фото: unsplash

Часто люди хотят подольше насладиться вкусными и свежими бананами, но иногда это может быть сложно, ведь они быстро созревают и превращаются в "черную кашу".

Часто люди кладут бананы в холодильник, однако это не всегда правильное решение. Линда Тайлер, автор кулинарных книг и создатель Gracious Vegan предложила малоизвестное решение проблемы, передает издание Mirror. Она объяснила, что положив желтые бананы в холодильник, вы можете надолго остановить их порчу, но внешняя кожура станет коричневой.

"Если вы сможете заставить себя очистить эту коричневую кожуру на следующей неделе, вы увидите, что банан внутри будет тверже, чем те, которые были при комнатной температуре и его вкус будет замечательным", - пояснила она.

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Также все зависит от личных предпочтений людей, ведь кто-то любит твердые бананы, а кто-то - мягкие.

"Другими словами, если вы любите "средние" бананы, вам следует подумать о том, чтобы охладить их сразу после того, как они потеряют зеленый оттенок. Однако, если ваши бананы слишком зеленые, когда вы начинаете этот процесс, вы можете столкнуться с проблемами. Я попробовала охладить пару зеленых бананов. Хорошая новость заключается в том, что кожура не стала коричневой", - пояснила Линда.

Однако проблема может быть в том, что банан внутри не начал созревать, поэтому он не был сладким или вкусным, он просто застрял в предыдущем состоянии. Поэтому, чтобы продлить срок службы бананов, держите их отдельно на кухонной поверхности, пока они не пожелтеют, а затем поставьте в холодильник. Это может продлить срок их хранения на неделю.

Кулинар также объяснила, что бананы, как и большинство других фруктов, производят гормон роста под названием этиленовый газ во время созревания. Вот почему держать их в миске с фруктами может быть плохой идеей, поскольку этилен, который они выделяют, может вызвать слишком быстрое созревание других фруктов.

"Если вы решили хранить их рядом с другими фруктами, заворачивание срезанных стеблей в пищевую пленку может помочь уменьшить количество производимого газа. И даже если ваши бананы станут слишком спелыми, еще не все потеряно", - добавила Линда.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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