Вы неправильно храните бананы: шеф-повар рассказал, как сделать, чтобы они не чернели

Если вы когда-либо сталкивались с ситуацией, когда банан превращался в кашу всего через несколько дней после того, как вы его купили, возможно, вы неправильно их храните.
Кстати, ранее мы рассказывали, что мужчина показал забавный лайфхак с иголкой и бананом - он придумал, как совместить несовместимое.
Профессиональный шеф-повар говорит, что бананы могут оставаться свежим до двух недель, если их правильно хранить, пишет Mirror.
По словам Питера Сидуэлла, бананам нужны теплые, влажные и светлые условия, чтобы созреть, но если оставить их перед окном, это означает, что они быстро испортятся.
Чтобы этого не произошло, кулинарный ас рекомендует вынимать фрукты из пластиковой упаковки и хранить их подальше от окон.
Он говорит, что держать их вдали от прямых солнечных лучей и любых источников конденсата необходимо, чтобы продлить срок их годности.
Эксперт порекомендовал найти прохладное место для бананов - убедитесь, что они находятся вдали от духовки или любого другого источника тепла. Бананы на самом деле выделяют газ, называемый этиленом, из своих стеблей, который созревает затем и окружающие фрукты, заставляя их гнить быстрее.
"Яблоки, груши и дыни особенно чувствительны к этому газу, поэтому лучше хранить бананы отдельно от других фруктов", - поделился эксперт.
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