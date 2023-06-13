Настоящая магия: мужчина показал забавный лайфхак с иголкой и бананом

Бананы — это не только вкусный, но и очень полезный фрукт. Многие из над даже подумать не могли, что использование иголки так поможет, когда дело доходит до его очистки.
А вот один блогер, который показывает лайфхаки на YouTube придумал, как совместить несовместимое.
На видео видно, как он начинает сверху, вонзая иглу в банан, а затем проводит ею слева направо через мякоть банана. Затем он перемещается на несколько сантиметров вниз и повторяет процесс, пока не проделает манипуляции по всей длине банана.
А когда он открывает банан… Весь фрукт уже нарезан на кусочки! Таким образом, вы можете легко съесть банан сразу после очистки.
Также опытный мужчина дал забавный совет: используйте этот трюк, чтобы ваш друг не видел, что вы делаете. Затем пусть он сам очистит банан и увидит, как он выходит уже нарезанным. Такой фокус точно его удивит.
Смотрите видео о том, как нарезать банан при помощи иголки:
Вам может быть интересно: