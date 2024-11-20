Батареи могут стать горячее в разы: сантехник поделился секретом

Если дома холодно из-за недостаточно теплых батарей, можно выполнить несколько простых действий, чтобы восстановить их нормальную работу, указывает сантехник.

https://glavred.info/lifehack/batarei-mogut-stat-goryachee-v-razy-santehnik-podelilsya-sekretom-10615781.html Ссылка скопирована

Как сделать батареи горячее в разы - сантехник поделился секретом / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Как увеличить отдачу тепла от батареи

Как понять, что батареи завоздушены

Проблемы с отоплением чаще всего возникают именно тогда, когда температура воздуха опускается до отрицательных показателей. Никто не хочет мерзнуть в холодном доме посреди зимы, поэтому что делать, если батареи не греют? К счастью, существуют три простых шага, которые помогут быстро восстановить эффективное отопление без увеличения расходов на электроэнергию, передает Express.

Главред узнал, как сделать, чтобы батарея лучше грела.

видео дня

Большинство неисправностей радиаторов, как правило, связаны с мелкими проблемами, которые можно легко решить самостоятельно, без необходимости вызывать сантехника.

По словам сантехника Желязко Янчева из компании "Fantastic Services", существует "немало способов сделать радиаторы теплее и быстрее нагревать дом без замены котла или использования дорогих специализированных инструментов".

"Радиаторные системы горячего водоснабжения очень просты, и проблемы, вероятно, также просты", - указывает он.

Можно ли сделать батарею теплее

Сантехник объяснил, что самый простой и дешевый способ улучшить обогрев помещения радиаторами - это убрать любые предметы, которые лежат на них или под ними. Такие вещи могут препятствовать правильной циркуляции тепла, поэтому важно держать радиаторы свободными от захламления.

"Это потому, что радиаторы работают по принципу, что горячий воздух поднимается за счет естественной конвекции. Холодный воздух втягивается в радиатор снизу и выходит теплым сверху", - указывает он.

Кроме того, радиаторы нуждаются в регулярной очистке от пыли. Скопившаяся пыль и ворсинки могут блокировать центральную часть радиатора, что снижает его эффективность и мешает свободному потоку воздуха.

Как понять, что батареи завоздушены

Если верхняя часть радиатора остается холодной, а нижняя нагревается, это указывает на проблему с "застреванием воздуха" внутри системы. Воздух блокирует пространство, где должна была бы циркулировать горячая вода.

"Вы можете быстро повысить производительность радиатора, выпустив этот воздух", - советует он.

Как увеличить отдачу тепла от батареи

В некоторых случаях ситуация может быть обратной: радиатор горячий сверху, но холодный снизу. Это обычно свидетельствует о накоплении осадка в нижней части.

Радиаторный осадок состоит из ржавчины, грязи и накипи, которые постепенно накапливаются в системе отопления. Такой осадок является не только причиной снижения эффективности обогрева, но и может стать причиной выхода из строя котла, ускоряя износ всей системы. Поэтому проблему следует решить как можно быстрее.

Вам также может быть интересно:

Что нужно знать об Express.co.uk Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов. С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение важнейших мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн. Как говорят в издании, они ежедневно пытаются предоставить читателям лучшую журналистику, информировать и развлекать.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред