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Работает безотказно: для чего опытные хозяйки держат на кухне банку с уксусом

Юрий Берендий
15 ноября 2024, 15:12
185
Плодовые мушки могут досаждать даже зимой, но есть простой способ избавиться от них с помощью двух простых вещей, которые, вероятно, уже есть на кухне.
Работает безотказно: для чего опытные хозяйки держат на кухне банку с уксусом
Для чего хозяйки держат на кухне банку с уксусом - творит чудеса / Коллаж Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Откуда на кухне берутся плодовые мушки
  • Как избавиться от фруктовых мушек

Плодовые мушки могут досаждать в течение всего года, даже зимой. Хотя их обычно больше летом и осенью, зимой они проникают в дома, поскольку не могут выжить на холоде. Кухня становится для них идеальным местом, ведь там тепло и комфортно, сообщает Express.

Главред выяснил, как эффективно избавиться от фруктовых мушек на кухне.

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Эти мушки часто скапливаются возле фруктовых мисок, мусорников или раковин, где откладывают яйца. Однако избавиться от них довольно просто с помощью двух вещей, которые, вероятно, уже есть у вас на кухне.

Популярная блогерша TikTok, по имени Эм протестировала метод для борьбы с плодовыми мушками и заявила, что он "творит чудеса", позволяя избежать затрат на специальные ловушки.

"Все, что вам понадобится - это чашка белого уксуса, чтобы привлечь их, а затем оливковое масло или жидкое мыло для посуды, чтобы убедиться, что они не смогут выбраться", - пояснила она.

Смотрите видео о том, как избавиться от фруктовых мушек на кухне:

Эм взяла чистую пустую банку, лежащую рядом, и заполнила ее уксусом на половину, добавив немного оливкового масла и несколько капель приятно ароматизированного мыла для рук. По ее словам, этот метод помог ей поймать около 30 плодовых мушек менее чем за 48 часов.

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