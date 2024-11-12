Почему собаки отряхиваются от воды после купания: научное объяснение феномена

Собаки, как оказывается, трясутся с одинаковой частотой и схожей схемой поворотов.

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Ученые раскрыли настоящий феномен / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay

Вы узнаете:

Почему собаки отряхивают воду после купания

Какой рецептор вызывает подобные действия

Большинство владельцев собак замечали, что животные после купания подходят к людям и отряхивают с себя воду, забрызгивая владельцев. Исследователи нашли объяснение, почему именно так происходит, пишет Live Science.

Команда ученых из Гарвардской медицинской школы обнародовала результаты, которые указывают на то, что "мокрая собачья дрожь" происходит из-за рецептора в коже млекопитающих, известного как C-LTMR. Именно он заставляет котов, собак и даже мышей, выполнять невероятно скоординированное дрожание при попадании капель жидкости на затылок.

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По словам соавтора исследования Давея Чжана, животные, как оказалось, трясутся с одинаковой частотой и схожей схемой поворотов: три поворота взад-вперед за раз.

Чжан подчеркивает, что долгое время рецептор C-LTMR оставался загадкой для науки. Последние 80 лет ученые подозревали их в создании деликатных ощущений, однако было непонятно, как именно животные чувствовали этот стимул.

К тому же у людей существуют механорецепторы, известные как C-механорецепторы, которые ассоциируются с приятными ощущениями от нежных, скользящих прикосновений по коже.

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