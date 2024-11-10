Как часто нужно купать кота: ветеринар дал точный ответ

Купание кошек - вопрос, который вызывает много дискуссий среди владельцев, ведь важно найти оптимальный баланс для здоровья шерсти и кожи животного.

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Как часто можно мыть кота и как правильно это делать / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Как часто можно мыть кота

Как правильно купать кота

Владельцы домашних любимцев часто обращаются к ветеринарам с вопросами по уходу за животными, и один из самых популярных касается того, как часто следует купать котов.

Главред узнал, как часто нужно купать кота.

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Известный в TikTok ветеринар Амир Анвари (@amirthevet), делится своими советами онлайн и недавно дал объяснения по купанию котов, передает Express.

По его словам, эти животные естественно поддерживают себя в чистоте и обычно не нуждаются в регулярных ваннах. Впрочем, некоторые случаи, например блохи, могут требовать купания.

Амир считает, что одного-двух купаний в год достаточно для здоровья кошек, поскольку частые ванны могут пересушивать их кожу и смывать природные масла. Его видео, которое уже посмотрели более 44 000 раз, вызвало много комментариев, где Амир объяснил, что в случае необходимости можно мыть кота чаще, но обязательно использовать увлажняющий шампунь.

Смотрите видео о том, как часто нужно мыть кота:

Когда речь идет о купании котов, мнения разнятся. По рекомендациям Национального института кошачьих грумеров, кошек можно купать каждые четыре-шесть недель, если это необходимо. В целом следует купать кота при необходимости, например, если его шерсть неприятно пахнет.

Однако важно помнить, что частое купание может привести к пересушиванию кожи животного, поэтому стоит оценивать ситуацию индивидуально. Если у кота есть клещи или блохи, посоветуйтесь с ветеринаром, поскольку частота купания в таких случаях может отличаться.

Кроме купания, помочь кошке оставаться чистой можно с помощью регулярного расчесывания щеткой. Расчесывайте шерсть по направлению ее роста, обрабатывая ее постепенно для лучшего результата.

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