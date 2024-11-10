Как отучить собаку лаять в не нужный момент: ценный совет эксперта

О чем идет речь:
- Как владельцы сами провоцируют питомцев на негативное поведение
- Полезные советы, как отучить собаку лаять и дрессировать правильно
Все собаки иногда лают, и это может раздражать их владельцев. Известный эксперт по поведению собак Сезар Миллан предложил простой трюк, который может помочь прекратить лай, пишет Best Life.
В своих видео на TikTok Миллан отмечает, что часто люди неправильно реагируют, когда пытаются успокоить своего любимца, пишет Главред.
Он объяснил, что повторяя фразы вроде "Все хорошо" и предоставляя собаке ласку в момент лая, владельцы непреднамеренно подкрепляют это поведение.
Миллан также рассказал, что попытки успокоить собаку словами, когда она находится в возбужденном состоянии, могут лишь увеличить ее нервозность.
Он отметил, что с животными важно работать языком тела, особенно когда они испытывают стресс или растерянность. В такие моменты общение словами не помогает, ведь собаки не понимают наших слов так, как люди.
Эксперт советует использовать язык тела, а не слова, когда собака напряжена или неуверенна, и объясняет, что для успокоения можно легонько прикоснуться к бокам или спине собаки вместо того, чтобы тянуть ее за поводок. Это помогает переключить внимание и уменьшить напряжение у животного.
Можно ли кормить собаку один раз в день
Эксперты Аризонского университета провели исследование и выяснили, что кормление собак всего один раз в день снижает риск возникновения девяти видов возрастных проблем со здоровьем, в частности: рака, стоматологических проблем, снижения когнитивных способностей, расстройств желудочно-кишечного тракта, печени, почек и мочевыделительной системы, пишет Earth.com.
По мнению исследователей, собакам может быть полезно питаться реже из-за их охотничьего происхождения. Их предки - волки - часто по несколько дней обходились без еды.
"Однако наше исследование не установило причинно-следственной связи между самим режимом кормления и болезнями. Также следует учитывать не только то, как часто животные едят, но и в каком количестве", - сказал один из авторов исследования Мэтт Кеберлейн из Вашингтонского университета.
Миллан признает, что такой подход к дрессировке может быть нелегким, особенно если есть сильная эмоциональная привязанность к собаке. Он советует начинать практику с чужой собакой, ведь так легче оставаться объективным и сосредоточенным на логическом подходе.
Кстати, ветеринары также дали интересный ответ, почему коты так любят мять лапами человека. Такое разминание может служить своеобразной растяжкой для мышц.
Другие интересные новости о собаках:
- Как научить собаку ходить на поводке: эксперты удивили советом
- Какую человеческую пищу нельзя давать собакам: один из пунктов откровенно удивляет
- Почему собаки любят спать на спине: неожиданное объяснение ветеринара
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред