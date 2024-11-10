Как отучить собаку лаять в не нужный момент: ценный совет эксперта

Иногда владельцы четвероногих даже непреднамеренно подкрепляют это поведение.

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Эксперты объяснили, как отучить собаку лаять

О чем идет речь:

Как владельцы сами провоцируют питомцев на негативное поведение

Полезные советы, как отучить собаку лаять и дрессировать правильно

Все собаки иногда лают, и это может раздражать их владельцев. Известный эксперт по поведению собак Сезар Миллан предложил простой трюк, который может помочь прекратить лай, пишет Best Life.

В своих видео на TikTok Миллан отмечает, что часто люди неправильно реагируют, когда пытаются успокоить своего любимца, пишет Главред.

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Он объяснил, что повторяя фразы вроде "Все хорошо" и предоставляя собаке ласку в момент лая, владельцы непреднамеренно подкрепляют это поведение.

Миллан также рассказал, что попытки успокоить собаку словами, когда она находится в возбужденном состоянии, могут лишь увеличить ее нервозность.

Как убрать шерсть домашних животных инфографика / Главред

Он отметил, что с животными важно работать языком тела, особенно когда они испытывают стресс или растерянность. В такие моменты общение словами не помогает, ведь собаки не понимают наших слов так, как люди.

Эксперт советует использовать язык тела, а не слова, когда собака напряжена или неуверенна, и объясняет, что для успокоения можно легонько прикоснуться к бокам или спине собаки вместо того, чтобы тянуть ее за поводок. Это помогает переключить внимание и уменьшить напряжение у животного.

Можно ли кормить собаку один раз в день Эксперты Аризонского университета провели исследование и выяснили, что кормление собак всего один раз в день снижает риск возникновения девяти видов возрастных проблем со здоровьем, в частности: рака, стоматологических проблем, снижения когнитивных способностей, расстройств желудочно-кишечного тракта, печени, почек и мочевыделительной системы, пишет Earth.com. По мнению исследователей, собакам может быть полезно питаться реже из-за их охотничьего происхождения. Их предки - волки - часто по несколько дней обходились без еды. "Однако наше исследование не установило причинно-следственной связи между самим режимом кормления и болезнями. Также следует учитывать не только то, как часто животные едят, но и в каком количестве", - сказал один из авторов исследования Мэтт Кеберлейн из Вашингтонского университета.

Миллан признает, что такой подход к дрессировке может быть нелегким, особенно если есть сильная эмоциональная привязанность к собаке. Он советует начинать практику с чужой собакой, ведь так легче оставаться объективным и сосредоточенным на логическом подходе.

Кстати, ветеринары также дали интересный ответ, почему коты так любят мять лапами человека. Такое разминание может служить своеобразной растяжкой для мышц.

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