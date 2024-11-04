Почему собаки любят спать на спине: неожиданное объяснение ветеринара

Если ваша первая мысль - "потому что им так удобно," - то вы частично правы!

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Собака спит / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы ветеринара:

Собаки часто лежат вверх лапами, чтобы не было так жарко

Пес доверяет вам, если лежит рядом на спинке

Любители собак часто смеются, а иногда даже очень удивляются забавным и причудливым позам, в которых их пушистые друзья дремлют. Однако очень часто хвостатые выбирают видеть сновидения именно лежа на спине.

Трэвис Макдермотт, ветеринар из больницы для животных Durango в Лас-Вегасе перечислил основные причины, почему ваша собака предпочитает отдыхать вверх лапами, пишет Daily Paws.

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Чтобы охладиться

В жаркое время года собаки часто лежат вверх лапами, что помогает им охлаждаться. Макдермотт объясняет, что именно эта поза способствует терморегуляции, поскольку собаки отдают тепло через лапы.

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У них мало потовых желез, и большинство из них расположено на подушечках лап. Именно поэтому лапы могут иногда иметь характерный запах кукурузных чипсов, что обычно нормально, если они не пересушены и не имеют трещин.

Шерсть на животе у собак тоньше, чем на остальном теле, поэтому, лежа на спине, они получают больше свежего воздуха. А если их язык свисает и они немного дышат через рот, это лишь способ дополнительного охлаждения.

Ощущение безопасности

Если ваш пес выбирает позу вверх лапами, лежа рядом с вами, это знак доверия. Макдермотт объясняет, что такая поза очень уязвима, и пес принимает ее только тогда, когда чувствует себя защищенным и спокойным в своей среде.

Эта поза также является жестом умиротворения, который используют и дикие, и домашние собаки, чтобы показать, что не имеют агрессивных намерений. Однако это не всегда означает, что собака хочет, чтобы ее гладили или чесали за животом, ведь некоторым питомцам это может не нравиться.

Можно ли кормить собаку один раз в день Эксперты Аризонского университета провели исследование и выяснили, что кормление собак только один раз в день снижает риск возникновения девяти видов возрастных проблем со здоровьем, в частности: рака, стоматологических проблем, снижения когнитивных способностей, расстройств желудочно-кишечного тракта, печени, почек и мочевыделительной системы, пишет Earth.com. По мнению исследователей, собакам может быть полезно питаться реже из-за их охотничьего происхождения. Их предки - волки - часто по несколько дней обходились без еды. "Однако наше исследование не установило причинно-следственной связи между самим режимом кормления и болезнями. Также следует учитывать не только то, как часто животные едят, но и в каком количестве", - сказал один из авторов исследования Мэтт Кеберлейн из Вашингтонского университета.

Просто удобство

Возможно, ваш пёсик просто любит спать на спине, ведь обычно собаки много спят: взрослые проводят во сне около 11 часов в сутки, а щенки могут спать до 18 часов. Пребывание в калачике может стать не таким удобным после стольких часов отдыха.

Не беспокойтесь, если ваш пес не спит на спине. Это может быть возрастной особенностью или результатом того, что животное не чувствует себя полностью защищенным.

Если у вас есть вопросы относительно поз сна вашего любимца, стоит проконсультироваться с ветеринаром, чтобы убедиться, что собака чувствует себя хорошо.

Кроме этого, ранее Главред писал, чем можно вывести блох у щенков в домашних условиях. Обратите внимание, что о появлении блох у щенков и собак свидетельствует частое кусание и расчесывание кожи.

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