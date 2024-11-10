Почему коты так любят мять лапами человека: ветеринары дали интересный ответ

Топовые тезисы материала:
- Ветеринары назвали ТОП-4 объяснения, почему котики любят мять вас лапками
- Кот начинает мять лапками - что это значит
- Как коты умеют успокаивать себя в стрессовой ситуации
Что может быть приятнее, когда ваш любимый котик приходит на колени и начинает мять вас лапками, словно вымешивая тесто, сообщает Главред.
Это милое поведение имеет несколько возможных объяснений, объясняют ветеринары в статье для Bestlifeonline.
- Инстинкт. Такая привычка появляется еще в детстве, когда котята массируют маму, стимулируя выработку молока. Сертифицированный специалист по поведению животных Микель Дельгадо объясняет, что даже у взрослых кошек этот инстинкт остается.
- Метка территории. Кошки могут мять лапами, чтобы оставить запах на своей территории, включая людей. В подушечках лап есть пахучие железы, и, разминая что-то, кошка оставляет там свой запах, говорит ветеринар Престон Турано.
- Подготовка ко сну. Часто перед тем, как заснуть, кошка разминает место, создавая себе комфортную зону для отдыха, объясняет Турано.
- Удовольствие. Ветеринар-терапевт Кэтрин Денч отмечает, что разминание лапками ассоциируется с комфортом и расслаблением, сигнализируя, что кошка чувствует себя безопасно и спокойно.
Стивен Квандт, специалист по поведению кошек, добавляет, что разминание может служить своеобразной растяжкой для мышц.
Что значит, когда кошка месит вас лапками?
Для кошек это способ эмоциональной связи: так котята стимулируют у матери окситоцин - гормон социальной связи. Взрослые кошки также могут проявлять заботу, разминая человека лапами.
Может ли это быть признаком стресса?
Микель Дельгадо отмечает, что разминание чаще всего является позитивным поведением. Но иногда кошки могут делать это и для самоуспокоения в стрессовой ситуации.
Также эксперты назвали лучшие гуманные способы, как избавиться от соседских кошек, но при этом не навредить животным.
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