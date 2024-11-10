Почему коты так любят мять лапами человека: ветеринары дали интересный ответ

Разминание лапок у кошек чаще всего является положительным поведением

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Ветеринары назвали причины, почему коты так любят мять лапами / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Что может быть приятнее, когда ваш любимый котик приходит на колени и начинает мять вас лапками, словно вымешивая тесто, сообщает Главред.

Это милое поведение имеет несколько возможных объяснений, объясняют ветеринары в статье для Bestlifeonline.

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Инстинкт. Такая привычка появляется еще в детстве, когда котята массируют маму, стимулируя выработку молока. Сертифицированный специалист по поведению животных Микель Дельгадо объясняет, что даже у взрослых кошек этот инстинкт остается. Метка территории. Кошки могут мять лапами, чтобы оставить запах на своей территории, включая людей. В подушечках лап есть пахучие железы, и, разминая что-то, кошка оставляет там свой запах, говорит ветеринар Престон Турано. Подготовка ко сну. Часто перед тем, как заснуть, кошка разминает место, создавая себе комфортную зону для отдыха, объясняет Турано. Удовольствие. Ветеринар-терапевт Кэтрин Денч отмечает, что разминание лапками ассоциируется с комфортом и расслаблением, сигнализируя, что кошка чувствует себя безопасно и спокойно.

Стивен Квандт, специалист по поведению кошек, добавляет, что разминание может служить своеобразной растяжкой для мышц.

Что значит, когда кошка месит вас лапками?

Для кошек это способ эмоциональной связи: так котята стимулируют у матери окситоцин - гормон социальной связи. Взрослые кошки также могут проявлять заботу, разминая человека лапами.

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Может ли это быть признаком стресса?

Микель Дельгадо отмечает, что разминание чаще всего является позитивным поведением. Но иногда кошки могут делать это и для самоуспокоения в стрессовой ситуации.

Также эксперты назвали лучшие гуманные способы, как избавиться от соседских кошек, но при этом не навредить животным.

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