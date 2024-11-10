Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Почему коты так любят мять лапами человека: ветеринары дали интересный ответ

Даяна Швец
10 ноября 2024, 13:27
297
Разминание лапок у кошек чаще всего является положительным поведением
кот
Ветеринары назвали причины, почему коты так любят мять лапами / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Топовые тезисы материала:

  • Ветеринары назвали ТОП-4 объяснения, почему котики любят мять вас лапками
  • Кот начинает мять лапками - что это значит
  • Как коты умеют успокаивать себя в стрессовой ситуации

Что может быть приятнее, когда ваш любимый котик приходит на колени и начинает мять вас лапками, словно вымешивая тесто, сообщает Главред.

Это милое поведение имеет несколько возможных объяснений, объясняют ветеринары в статье для Bestlifeonline.

видео дня
  1. Инстинкт. Такая привычка появляется еще в детстве, когда котята массируют маму, стимулируя выработку молока. Сертифицированный специалист по поведению животных Микель Дельгадо объясняет, что даже у взрослых кошек этот инстинкт остается.
  2. Метка территории. Кошки могут мять лапами, чтобы оставить запах на своей территории, включая людей. В подушечках лап есть пахучие железы, и, разминая что-то, кошка оставляет там свой запах, говорит ветеринар Престон Турано.
  3. Подготовка ко сну. Часто перед тем, как заснуть, кошка разминает место, создавая себе комфортную зону для отдыха, объясняет Турано.
  4. Удовольствие. Ветеринар-терапевт Кэтрин Денч отмечает, что разминание лапками ассоциируется с комфортом и расслаблением, сигнализируя, что кошка чувствует себя безопасно и спокойно.

Стивен Квандт, специалист по поведению кошек, добавляет, что разминание может служить своеобразной растяжкой для мышц.

Что значит, когда кошка месит вас лапками?

Для кошек это способ эмоциональной связи: так котята стимулируют у матери окситоцин - гормон социальной связи. Взрослые кошки также могут проявлять заботу, разминая человека лапами.

Как убрать шерсть домашних животных инфографика
Как убрать шерсть домашних животных - инфографика / Главред

Может ли это быть признаком стресса?

Микель Дельгадо отмечает, что разминание чаще всего является позитивным поведением. Но иногда кошки могут делать это и для самоуспокоения в стрессовой ситуации.

Также эксперты назвали лучшие гуманные способы, как избавиться от соседских кошек, но при этом не навредить животным.

Другие интересные новости о котиках:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

животные ветеринар домашние животные коты
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
США уже скоро могут объявить дату прекращения огня в Украине: в МИД ответили

США уже скоро могут объявить дату прекращения огня в Украине: в МИД ответили

15:05Украина
Оккупанты собрали 50 тысяч войск: в СМИ рассказали, где РФ готовит наступление

Оккупанты собрали 50 тысяч войск: в СМИ рассказали, где РФ готовит наступление

14:47Украина
Рекордный удар по Украине: РФ атаковала сотнями бомб, дронов и ракет – Зеленский

Рекордный удар по Украине: РФ атаковала сотнями бомб, дронов и ракет – Зеленский

13:51Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине ударит зимняя погода: синоптик назвала дату похолодания

В Украине ударит зимняя погода: синоптик назвала дату похолодания

Карта Deep State онлайн за 10 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Объявление даты конца войны в Украине: скоро Штаты выступят с заявлением - Туск

Объявление даты конца войны в Украине: скоро Штаты выступят с заявлением - Туск

Сколько раз можно вычесть 1 из 1111: большинство людей дадут неправильный ответ

Сколько раз можно вычесть 1 из 1111: большинство людей дадут неправильный ответ

Солдаты КНДР добровольно пошли на смерть, воюя против Украины: WSJ раскрыло причины

Солдаты КНДР добровольно пошли на смерть, воюя против Украины: WSJ раскрыло причины

Последние новости

15:20

Почти нереальная задача для самых внимательных: найти барса на заснеженных скалах

15:05

США уже скоро могут объявить дату прекращения огня в Украине: в МИД ответили

15:02

Как отучить собаку лаять в не нужный момент: ценный совет эксперта

14:49

Пьяный комбриг разбился в ДТП: детали самоликвидации генерала-"мясника" РФ

14:47

Оккупанты собрали 50 тысяч войск: в СМИ рассказали, где РФ готовит наступление

Трамп попытается заморозить войну в Украине и предложит сделку Путину - ЗолотаревТрамп попытается заморозить войну в Украине и предложит сделку Путину - Золотарев
14:14

Накроет туман и будет падать мелкий дождь: где в Украине ожидается антициклон

13:51

Рекордный удар по Украине: РФ атаковала сотнями бомб, дронов и ракет – ЗеленскийВидео

13:42

22-летний популярный певец рассказал, почему уходит от мамы своего первенца

13:27

Почему коты так любят мять лапами человека: ветеринары дали интересный ответ

Реклама
13:01

Носки будут белоснежными: один компонент удалит даже стойкие загрязнения

13:00

Ежедневно 1500 погибших: РФ понесла наибольшие потери на войне с Украиной

12:52

Фашизация зашкаливает: в РФ учителя надели "патриотические шапочки" из фольгиФотоВидео

12:50

Сорняки погибнут на корню с помощью 1 "волшебного" раствора и это не химия

12:10

Солдаты КНДР добровольно пошли на смерть, воюя против Украины: WSJ раскрыло причины

11:49

Враг готовит новый опасный удар: на какой город нацелились - ОТГ "Луганск"

11:45

Очень тяжело: от чего умер Вячеслав Узелков

11:45

Ракеты SCALP и Mistral для ВСУ: Франция объявила о новых поставках Украине

11:43

Любовный гороскоп на неделю с с 11 по 17 ноября

11:41

В РФ масштабный пожар и детонация: ВСУ нанесли удар по самому ценному - где попали

11:30

Хочу жениться: Киркоров пожаловался на проблемную дочь

Реклама
11:24

Подсчет голосов на выборах в США завершен: сколько получил Трамп

10:40

Объявление даты конца войны в Украине: скоро Штаты выступят с заявлением - Туск

10:35

Абсолютный рекорд: РФ нанесла массированный удар по Украине - что удалось сбить

09:52

Финансовый гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября: Овнам - растраты, Ракам - шанс

09:43

В Харькове раздаются взрывы: оккупанты цинично атакуют город КАБами

09:40

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 ноября (обновляется)

09:39

Гороскоп Таро на неделю с 11 по 17 ноября: Весам - путаница, Ракам - проблемы

09:26

По меньшей мере четыре взрыва: в аэропорту Мариуполя поразили ПВО захватчиков

09:17

В аэропортах ввели план "Ковер": беспилотники массированно атакуют Москву и область

08:57

Гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября: Льву нужна тишина, Ракам - терпение

08:43

ВСУ "давят" на врага в Курской области и имеют успехи на Донетчине — ISW

08:32

Сразу три области Украины горят: враг нанес масштабный удар - деталиФото

08:28

Карта Deep State онлайн за 10 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:25

Сколько раз можно вычесть 1 из 1111: большинство людей дадут неправильный ответ

07:48

Важная точка для армии РФ в огне: Брянск охватили взрывы в результате атаки БпЛА

06:40

Чего ждать Украине от второго президентства Трампа?мнение

05:47

Гороскоп на завтра 11 ноября: Тельцам - волна счастья, Водолеям - фантастическая удача

05:00

Какой сегодня праздник 10 ноября 2024: почему нельзя занимать деньги в этот день

04:30

Как сказать на украинском "роковая женщина": какой ошибки стоит избегатьВидео

04:03

Ломает голову весь Интернет: только 5 процентов людей могут разгадать одну загадку

Реклама
03:20

Нужно найти лишний предмет среди фруктовой феерии - головоломка на внимательность

02:30

"Так же как и парни": в Раде объяснили заявления насчет мобилизации женщин

00:00

"Не будет играть вторым номером": Подоляк объяснил, почему Трамп не поддержит Путина

09 ноября, суббота
22:38

Стало известно, при каком условии Путин согласится заморозить войну с Украиной

22:37

Россияне атакуют Украину роем дронов: в Харькове "прилет" КАБа, в Одессе взрывы

22:08

Расстреляли раненого и безоружного: россияне жестоко убили бойца ВСУ - ЛубинецВидео

22:04

Опальную Маркл призвали скопировать "умный" способ Миддлтон стать популярной

21:19

Теперь и Уильям: вокруг здоровья принца поднялась паника

21:04

Умер звезда фильма "Пункт назначения"

20:50

Дроны ВСУ атаковали главный химкомбинат РФ: Свитан раскрыл детали мощной атаки

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять