Как научить собаку ходить на поводке: эксперты удивили советом

Воспитание собаки базируется на дисциплине и доверии между вами и вашим любимцем. Одним из ключевых элементов дрессировки является умение гулять на поводке.
Эксперты Konura поделились полезными советами о том, как научить собаку ходить на поводке без стресса и трудностей.
Как научить собаку ходить на поводке?
Основные советы:
- Используйте обычный поводок вместо рулетки. Оптимальная длина - не менее 3 метров, что даст собаке больше свободы.
- Избегайте натягивания поводка, старайтесь держать его ослабленным, чтобы избежать напряжения у собаки.
- Позвольте собаке исследовать окружающий мир: нюхать, слушать звуки и делать свои дела. Это снизит уровень стресса и сделает прогулки более приятными.
- Почему важно научить собаку не тянуть: Если собака привыкает гулять на натянутом поводке, она будет считать, что это норма, что может привести к проблемам со здоровьем и неприятным ассоциациям с прогулками.
Можно ли кормить собаку один раз в день
Эксперты Аризонского университета провели исследование и выяснили, что кормление собак всего один раз в день снижает риск возникновения девяти видов возрастных проблем со здоровьем, в частности: рака, стоматологических проблем, снижения когнитивных способностей, расстройств желудочно-кишечного тракта, печени, почек и мочевыделительной системы, пишет Earth.com.
По мнению исследователей, собакам может быть полезно питаться реже из-за их охотничьего происхождения. Их предки - волки - часто по несколько дней обходились без еды.
"Однако наше исследование не установило причинно-следственной связи между самим режимом кормления и болезнями. Также следует учитывать не только то, как часто животные едят, но и в каком количестве", - сказал один из авторов исследования Мэтт Кеберлейн из Вашингтонского университета.
Практические рекомендации:
- Как только поводок натягивается - остановитесь. Это покажет собаке, что тянуть не стоит.
- Когда поводок ослаб, наградите собаку лакомством, формируя положительную ассоциацию с правильным поведением.
- Награждайте собаку каждый раз, когда она обращает на вас внимание или подходит ближе, чтобы укрепить вашу связь.
- Начинайте обучение в спокойных местах с минимумом отвлечений, а затем постепенно переходите к более людным местам.
- Выбирайте качественную и комфортную амуницию, чтобы собака не чувствовала ограничения, а прогулка была безопасной и приятной.
- Следуя этим простым рекомендациям, вы создадите комфортные условия для прогулок, а ваша собака будет чувствовать себя уверенно и расслабленно.
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