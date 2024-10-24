Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Как научить собаку ходить на поводке: эксперты удивили советом

Даяна Швец
24 октября 2024, 11:16
14
Это снизит уровень стресса и сделает прогулки более приятными.
Собаки, выгул собак
Как научить собаку ходить на поводке правильно / unsplash.com

Воспитание собаки базируется на дисциплине и доверии между вами и вашим любимцем. Одним из ключевых элементов дрессировки является умение гулять на поводке.

Эксперты Konura поделились полезными советами о том, как научить собаку ходить на поводке без стресса и трудностей.

Как научить собаку ходить на поводке?

Основные советы:

видео дня
  • Используйте обычный поводок вместо рулетки. Оптимальная длина - не менее 3 метров, что даст собаке больше свободы.
  • Избегайте натягивания поводка, старайтесь держать его ослабленным, чтобы избежать напряжения у собаки.
Как убрать шерсть домашних животных инфографика
Как убрать шерсть домашних животных - инфографика / Главред
  • Позвольте собаке исследовать окружающий мир: нюхать, слушать звуки и делать свои дела. Это снизит уровень стресса и сделает прогулки более приятными.
  • Почему важно научить собаку не тянуть: Если собака привыкает гулять на натянутом поводке, она будет считать, что это норма, что может привести к проблемам со здоровьем и неприятным ассоциациям с прогулками.

Можно ли кормить собаку один раз в день

Эксперты Аризонского университета провели исследование и выяснили, что кормление собак всего один раз в день снижает риск возникновения девяти видов возрастных проблем со здоровьем, в частности: рака, стоматологических проблем, снижения когнитивных способностей, расстройств желудочно-кишечного тракта, печени, почек и мочевыделительной системы, пишет Earth.com.

По мнению исследователей, собакам может быть полезно питаться реже из-за их охотничьего происхождения. Их предки - волки - часто по несколько дней обходились без еды.

"Однако наше исследование не установило причинно-следственной связи между самим режимом кормления и болезнями. Также следует учитывать не только то, как часто животные едят, но и в каком количестве", - сказал один из авторов исследования Мэтт Кеберлейн из Вашингтонского университета.

Практические рекомендации:

  1. Как только поводок натягивается - остановитесь. Это покажет собаке, что тянуть не стоит.
  2. Когда поводок ослаб, наградите собаку лакомством, формируя положительную ассоциацию с правильным поведением.
  3. Награждайте собаку каждый раз, когда она обращает на вас внимание или подходит ближе, чтобы укрепить вашу связь.
  4. Начинайте обучение в спокойных местах с минимумом отвлечений, а затем постепенно переходите к более людным местам.
  5. Выбирайте качественную и комфортную амуницию, чтобы собака не чувствовала ограничения, а прогулка была безопасной и приятной.
  6. Следуя этим простым рекомендациям, вы создадите комфортные условия для прогулок, а ваша собака будет чувствовать себя уверенно и расслабленно.

Другие интересные новости о собаках

Как известно, Главред также рассказывал о 7 самых умных породах собак. Они являются самыми простыми для тренировки и комфортного содержания дома.

Также ветеринар назвал 5 продуктов, которые нельзя давать собакам. Хотя они являются обычными в нашем рационе, могут быть опасными для собак.

Кроме этого, есть и такие ТОП-5 пород собак, которые идеально подходят для детей. Они легко находят "общий язык" с детьми и могут стать им настоящими друзьями.

Однако названы также и пять пород собак, которым нельзя жить в квартире. Основные критерии, которые стоит учитывать, - это размер собаки, её характер и уровень энергии.

Другие полезные новости о животных:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

собаки домашние питомцы домашние животные
Реклама

Главное за день

Ещё
Как онлайн проверить, находится ли военнообязанный в розыске: объяснение адвоката

Как онлайн проверить, находится ли военнообязанный в розыске: объяснение адвоката

11:22Украина
Оккупанты убили четырех пленных нацгвардейцев возле Селидово

Оккупанты убили четырех пленных нацгвардейцев возле Селидово

11:04Украина
Лукашенко выдал циничное объяснение, почему он не поддержал Украину в войне с РФ

Лукашенко выдал циничное объяснение, почему он не поддержал Украину в войне с РФ

10:50Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Боится за жизнь: Пугачева разрешила Киркорову больше не скрывать свою ориентацию

Боится за жизнь: Пугачева разрешила Киркорову больше не скрывать свою ориентацию

Слова, которые нельзя говорить в ответ на "Как дела?": мольфар удивил ответом

Слова, которые нельзя говорить в ответ на "Как дела?": мольфар удивил ответом

Украину накроет новая магнитная буря: когда её ждать

Украину накроет новая магнитная буря: когда её ждать

Возвращается мороз: в каких областях влупит -3

Возвращается мороз: в каких областях влупит -3

Курс доллара в Украине побьет все возможные рекорды: в МВФ предупредили украинцев

Курс доллара в Украине побьет все возможные рекорды: в МВФ предупредили украинцев

Последние новости

11:28

Вышла за бездомного, чтобы насолить родителям: месяц спустя пришла в квартиру и обалдела от увиденного

11:22

Как онлайн проверить, находится ли военнообязанный в розыске: объяснение адвоката

11:18

Самые преданные 4 знака зодиака, которые никогда не оставят вас

11:16

Как научить собаку ходить на поводке: эксперты удивили советом

11:05

Китайский гороскоп на завтра 25 октября: Петухам - перемены, Крысы - будьте осторожны

Украина способна создать ядерную "вундервафлю" и запустить ее, Россия это знает – ЯгунУкраина способна создать ядерную "вундервафлю" и запустить ее, Россия это знает – Ягун
11:04

Оккупанты убили четырех пленных нацгвардейцев возле Селидово

10:50

Лукашенко выдал циничное объяснение, почему он не поддержал Украину в войне с РФ

10:46

РФ обставляет Москву системами ПВО: у врага начались серьезные проблемы - Матвеев

10:23

Какая польза от петуха: 3 причины, по которым он должен быть в курятнике

Реклама
10:19

"Это может произойти в любой момент": в США объявили, чем закончится война в Украине

10:13

В апреле Украина получит Mirage 2000-5, но есть проблема с ракетами - Forbes

09:47

"Сделаем Россию малой снова": Зеленский довел до истерики пресс-секретаря МИД РФ Захарову

09:30

Беглец Влад Яма показал, чем занимается с женой в США - детали

09:23

РФ запустила по Украине полсотни дронов, уничтожены 40: куда делись остальные БПЛА

09:07

Прогноз по привлечению войск КНДР для войны в Украине для РФ неутешительный - Reuters

09:02

Краснеет в ее присутствии: Меган Маркл ревнует принца Гарри к популярной певице

09:01

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за ночь 24 октября (обновляется)

09:00

Повестки c Укрпочты, штрафы от ТЦК и розыск военнообязанных: интервью с адвокатом

08:34

Китай послал особый сигнал: Путин не получил нужную ему поддержку на саммите БРИКС - ISW

08:28

"Это русская девиация": Кристина Соловий попала в громкий скандал - что она вытворила

Реклама
08:28

ВСУ продвинулись к главному украинскому плацдарму, а враг давит на востоке - ISW

08:25

Карта Deep State онлайн за 24 октября: что происходит на фронте (обновляется)

07:47

Киев атаковали дроны РФ: что известно о последствиях и сколько БПЛА сбито

06:49

Позиция США относительно ударов ВСУ вглубь РФ остается неизменной - Белый дом

05:45

"На воре шапка горит": откуда взялось это выражение и что оно означает

05:07

Чем А-92 отличается от А-95: какой бензин лучший для авто

03:30

Как избавиться от царапин на авто: требуется всего одно бытовое средство

03:00

Несмотря на любые потери: Путин отдал оккупантам приказ дойти до важной точки - Маляревич

02:36

Математическая головоломка: только гении могут решить эту задачу за 7 секунд

01:57

Притягивают как магнит: 4 знака зодиака, которые привлекают всех вокруг

01:30

Миссис Мускул: Иванка Трамп раскрыла главный секрет своей стройностиВидео

01:12

Семь стран против: Politico раскрыло, кто тормозит вступление Украины в НАТО

00:11

Камалия показала взрослых дочерей-двойняшекВидео

00:10

Байден сделал новое заявление об окончании войны в Украине - что он сказал

00:08

"Почувствовал, что нужно": беглец Волошин объявил о примирении с Тринчер

23 октября, среда
23:51

КНДР отправила не менее 3 тысяч солдат: у Байдена заявили об "отчаянии" РФ

23:28

"Снова сделать Россию маленькой": Владимир Зеленский поразил украинцев оригинальной футболкой

23:15

В Украине произошло ощутимое землетрясение: в каком регионе был эпицентр - детали

23:12

"Не привыкайте к людям": актер и воин рассказал о страхах на войне

23:07

"Движение запрещено" и "кирпич": в чем разница дорожных знаков, которые легко перепутать

Реклама
22:55

"Сил нет совсем": молодая жена путиниста Евгения Петросяна совсем слегла - детали

22:55

"Королева нимфеток": Кристина Соловий взбудоражила Сеть непослушной юбкой

22:50

"Черный день" для России: полковник ВСУ рассказал детали разгрома РФ на Курщине

22:38

Россия выпустила по Украине рой дронов: под Киевом - взрывы

22:24

София Ротару вышла на связь и показалась в Киеве на кладбище - причина

22:14

"Украина исчезнет": Лукашенко разразился угрозами о "самом опасном оружии" РФ

22:11

Украину накроет новая магнитная буря: когда её ждать

21:59

Лунный календарь стрижек на ноябрь 2024: когда имидж менять не стоит

21:48

"Это металлолом": летчик-испытатель жестко "проехался" по боевой авиации КНДР

21:40

"Был безнадежно влюблен": Melovin впервые прокомментировал слухи про помолвку

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять