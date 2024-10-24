Как научить собаку ходить на поводке: эксперты удивили советом

Это снизит уровень стресса и сделает прогулки более приятными.

https://glavred.info/life/kak-nauchit-sobaku-hodit-na-povodke-eksperty-udivili-sovetom-10608113.html Ссылка скопирована

Как научить собаку ходить на поводке правильно / unsplash.com

Воспитание собаки базируется на дисциплине и доверии между вами и вашим любимцем. Одним из ключевых элементов дрессировки является умение гулять на поводке.

Эксперты Konura поделились полезными советами о том, как научить собаку ходить на поводке без стресса и трудностей.

Как научить собаку ходить на поводке?

Основные советы:

видео дня

Используйте обычный поводок вместо рулетки. Оптимальная длина - не менее 3 метров, что даст собаке больше свободы.

Избегайте натягивания поводка, старайтесь держать его ослабленным, чтобы избежать напряжения у собаки.

Как убрать шерсть домашних животных - инфографика / Главред

Позвольте собаке исследовать окружающий мир: нюхать, слушать звуки и делать свои дела. Это снизит уровень стресса и сделает прогулки более приятными.

Почему важно научить собаку не тянуть: Если собака привыкает гулять на натянутом поводке, она будет считать, что это норма, что может привести к проблемам со здоровьем и неприятным ассоциациям с прогулками.

Можно ли кормить собаку один раз в день Эксперты Аризонского университета провели исследование и выяснили, что кормление собак всего один раз в день снижает риск возникновения девяти видов возрастных проблем со здоровьем, в частности: рака, стоматологических проблем, снижения когнитивных способностей, расстройств желудочно-кишечного тракта, печени, почек и мочевыделительной системы, пишет Earth.com. По мнению исследователей, собакам может быть полезно питаться реже из-за их охотничьего происхождения. Их предки - волки - часто по несколько дней обходились без еды. "Однако наше исследование не установило причинно-следственной связи между самим режимом кормления и болезнями. Также следует учитывать не только то, как часто животные едят, но и в каком количестве", - сказал один из авторов исследования Мэтт Кеберлейн из Вашингтонского университета.

Практические рекомендации:

Как только поводок натягивается - остановитесь. Это покажет собаке, что тянуть не стоит. Когда поводок ослаб, наградите собаку лакомством, формируя положительную ассоциацию с правильным поведением. Награждайте собаку каждый раз, когда она обращает на вас внимание или подходит ближе, чтобы укрепить вашу связь. Начинайте обучение в спокойных местах с минимумом отвлечений, а затем постепенно переходите к более людным местам. Выбирайте качественную и комфортную амуницию, чтобы собака не чувствовала ограничения, а прогулка была безопасной и приятной. Следуя этим простым рекомендациям, вы создадите комфортные условия для прогулок, а ваша собака будет чувствовать себя уверенно и расслабленно.

Другие интересные новости о собаках

Как известно, Главред также рассказывал о 7 самых умных породах собак. Они являются самыми простыми для тренировки и комфортного содержания дома.

Также ветеринар назвал 5 продуктов, которые нельзя давать собакам. Хотя они являются обычными в нашем рационе, могут быть опасными для собак.

Кроме этого, есть и такие ТОП-5 пород собак, которые идеально подходят для детей. Они легко находят "общий язык" с детьми и могут стать им настоящими друзьями.

Однако названы также и пять пород собак, которым нельзя жить в квартире. Основные критерии, которые стоит учитывать, - это размер собаки, её характер и уровень энергии.

Другие полезные новости о животных:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред