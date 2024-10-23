'Легче всего тренировать': кинолог назвал 7 самых умных пород собак

Эксперт по поведению собак Марк Ветте назвал семь пород, которые, по его мнению, являются самыми простыми для тренировки и комфортного содержания дома.

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Самые умные породы собак - какие породы собак легче всего тренировать / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Специалист по дрессировке собак Марк Ветте поделился своим выбором "самых легких и умных для дрессировки" пород собак.

Это разные породы, которые отличаются по размерам и темпераменту. Марк отметил, что выбрал породы, которые легче всего адаптируются к семейной жизни и поддаются дрессировке. Среди них - как пушистые пудели, так и верные овчарки, идеально подходящие для жизни в семье.

"Я не рассматриваю самые умные породы, которые лучше всего поддаются дрессировке или тренировке высокого уровня", - сказал он, подчеркнув, что некоторые сверхумные собаки не подходят для владельцев, которые заводят их впервые. видео дня

Пудель

"Стандартные, миниатюрные и игрушечные пудели известны своей способностью быстро усваивать команды, что делает их отличными семейными любимцами", - отмечает тренер.

Он хвалит пуделя как умную породу, которая легко поддается дрессировке и стремится угодить, сообщает Express.

Немецкая овчарка

Марк восхищается немецкой овчаркой, отмечая ее преданность и защитные качества, что делает ее отличным домашним любимцем.

"Они очень умны, преданные и храбрые и, как правило, имеют отличные отношения со своим хозяином, что способствует их дрессируемости. "Несмотря на то, что они умны и поддаются дрессировке, они нуждаются в много активности и физических упражнений, чтобы предотвратить скуку и разочарование, а их охранная натура нуждается в управлении со стороны уверенного в себе хозяина", - уточнил он.

Золотистый ретривер

Эта порода известна своим дружелюбием, и Марк подчеркивает, что золотистый ретривер является отличным выбором для семьи.

Эксперт-дрессировщик заметил: "Они толерантны, преданы своей семье и ориентированы на еду, что также помогает [в обучении - ред.]".

Лабрадор-ретривер

Лабрадор-ретривер легко поддается дрессировке из-за своей стабильности и уверенности в себе. По словам Марка, эта порода стремится работать и учиться вместе со своими владельцами.

Папийон

Марк отмечает папийона как быстро обучаемую породу, которую легко дрессировать, и считает его отличным компаньоном и одной из его любимых пород.

Бордер-терьер

Эта энергичная и преданная собака, как отмечает эксперт, легко поддается дрессировке и может вызвать симпатию благодаря своей решительности.

Австралийская овчарка

Марк называет австралийскую овчарку очень интеллектуальной породой, которая любит людей. Однако владельцы должны быть готовы к регулярным тренировкам, поскольку эта порода имеет много энергии и требует активного образа жизни.

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