В Германии 'немедленно запретили' все кактусы: в чем причина

Запрет на кактусы в одном из городов Германии распространяется на все государственные и муниципальные здания после одного неожиданного случая в школе.

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В Германии запретили все кактусы - в чем причина / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Почему в одном из городов Германии запретили кактусы

Насколько эффективно внедряется запрет на кактусы

Мэр немецкого города Плеттенберг, расположенного неподалеку от Дюссельдорфа в земле Северный Рейн-Вестфалия, запретил выращивание кактусов в муниципальных зданиях, включая школы и детские сады, после инцидента, когда один из мужчин получил травму из-за кактуса в школьном здании, что потребовало медицинской помощи. Об этом сообщает Sky News.

"То, что было травмой руки взрослого мужчины, могло легко стать серьезной травмой лица для маленького ребенка, который оказался в том же месте", - заявили в городском совете, сообщают местные СМИ.

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Городской совет сообщил, что из-за защиты личных прав и конфиденциальности работников детали полученной травмы не разглашаются.

Мэр Плеттенберга Ульрих Шульте в письме к госслужащим отметил, что все кактусы, как в государственных, так и частных помещениях, должны быть немедленно удалены из муниципальных зданий.

Запрет введен из-за потенциального риска серьезных травм. Эта мера распространяется не только на школы и детсады, но и на все городские помещения.

"Даже если этот приказ кажется авантюрным, чрезмерным, излишним или смешным для некоторых сотрудников, он имеет серьезные основания с точки зрения защиты здоровья всех сотрудников и особенно детей в школах и детских садах", - добавил мэр.

По словам спикера городского совета, запрет уже успешно внедрен.

Что такое Sky News? Sky News - британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях мира, где возможен прием канала (в том числе в гостиничных международных сетях). Аудиторию оценивают в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

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