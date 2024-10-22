В Германии 'немедленно запретили' все кактусы: в чем причина

Вы узнаете:
- Почему в одном из городов Германии запретили кактусы
- Насколько эффективно внедряется запрет на кактусы
Мэр немецкого города Плеттенберг, расположенного неподалеку от Дюссельдорфа в земле Северный Рейн-Вестфалия, запретил выращивание кактусов в муниципальных зданиях, включая школы и детские сады, после инцидента, когда один из мужчин получил травму из-за кактуса в школьном здании, что потребовало медицинской помощи. Об этом сообщает Sky News.
"То, что было травмой руки взрослого мужчины, могло легко стать серьезной травмой лица для маленького ребенка, который оказался в том же месте", - заявили в городском совете, сообщают местные СМИ.
Городской совет сообщил, что из-за защиты личных прав и конфиденциальности работников детали полученной травмы не разглашаются.
Мэр Плеттенберга Ульрих Шульте в письме к госслужащим отметил, что все кактусы, как в государственных, так и частных помещениях, должны быть немедленно удалены из муниципальных зданий.
Запрет введен из-за потенциального риска серьезных травм. Эта мера распространяется не только на школы и детсады, но и на все городские помещения.
"Даже если этот приказ кажется авантюрным, чрезмерным, излишним или смешным для некоторых сотрудников, он имеет серьезные основания с точки зрения защиты здоровья всех сотрудников и особенно детей в школах и детских садах", - добавил мэр.
По словам спикера городского совета, запрет уже успешно внедрен.
Что такое Sky News?
Sky News - британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях мира, где возможен прием канала (в том числе в гостиничных международных сетях). Аудиторию оценивают в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.
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