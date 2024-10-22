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Желтый, синий или красный: какой должен быть цвет газа в плите - ответ удивит

Юрий Берендий
22 октября 2024, 05:38
756
Изменение цвета пламени газовой плиты может вызвать беспокойство, но обычно это свидетельствует о проблемах с горением, вентиляцией или состоянием оборудования.
Желтый, синий или красный: какой должен быть цвет газа в плите - ответ удивит
Что означает цвет газа - какого цвета должен быть газ в плите / Коллаж Главред, фото: скиншот из видео YouTube

О чем вы узнаете:

  • Почему газ на плите меняет цвет
  • Что означает цвет газа
  • Как проверить качество бытового газа

Часто пользователи газовых плит замечают, что вместо привычного голубого пламени, газ горит красным или желтым. Это явление может вызвать беспокойство, ведь красный цвет пламени указывает на неправильное сгорание газа и его низкую эффективность. Эксперты проекта "ГазПравда" в видео на YouTube объясняют, какого цвета должен быть газ в плите.

Могут ли газ разбавлять

Один из популярных мифов среди пользователей - это предположение, что природный газ разбавляют воздухом. Однако эксперты проекта "ГазПравда" опровергают это утверждение.

"Это один из самых нелепых мифов в отрасли, потому что контакт природного газа с воздухом взрывоопасен. Если бы кто-то действительно додумался закачивать в газопроводы воздух, трубы бы взорвались изнутри", - говорится в видео.

Природный газ, поступающий в наши дома, не разбавляют воздухом. Вместо этого к нему добавляют одорант - вещество с сильным специфическим запахом, чтобы выявить возможные утечки и предотвращать аварийные ситуации.

Почему бытовой газ горит то синим, то оранжевым цветом

Специалисты выделяют несколько ключевых факторов, влияющих на изменение цвета пламени и снижение эффективности нагревания:

  • Недостаточное количество кислорода в воздухе.
  • Повышенная влажность в помещении.
  • Загрязнение газового оборудования.
  • Низкое давление в газопроводе.

Смотрите видео о том, какого цвета должен быть огонь в газовой колонке:

Почему из-за увлажнителя пламя газовой горелки становится оранжевым - как исправить желтое пламя на газовой плите

Кислород - необходимый компонент для процесса горения. Если в вашей кухне плохая вентиляция, металлопластиковые окна плотно закрыты, а воздух влажный, пламя может изменить свой цвет на желтый или даже красный.

"В идеальном состоянии пламя должно быть голубым. Это означает, что газовоздушная смесь смешивается в равных пропорциях и газ сгорает правильно. Если кислорода недостаточно, мы можем наблюдать желтые, оранжевые или красные язычки пламени", - отмечают специалисты.

Также излишняя влажность в воздухе ухудшает горение, что приводит к увеличению времени нагрева воды, например, в чайнике.

В чем разница между желтым и оранжевым газовым пламенем

Газовое оборудование нуждается в регулярном обслуживании. Даже мелкие остатки пищи или микроскопические частицы могут влиять на цвет пламени. По словам специалистов, даже такие обычные вещества, как соль или сода, могут придавать пламени оранжевый оттенок.

Регулярное техническое обслуживание плиты или котла является ключом к эффективной работе газового оборудования. Эксперты рекомендуют очищать оборудование раз в три года, а котлы или колонки - каждый год.

Что происходит с газом при снижении давления

Низкое давление в газопроводе также может влиять на нагрев воды или пищи, поскольку снижение давления уменьшает скорость подачи газа к горелке. Это может вызвать необходимость более длительного времени для нагрева того же объема воды.

Зависит ли качество газа от места добычи

Некоторые потребители предполагают, что газ украинской добычи может быть менее качественным. Однако, по словам экспертов, газ, попадающий в нашу газотранспортную систему, проходит тщательную очистку и осушение. Кроме того, все этапы добычи и транспортировки топлива строго контролируются.

Какого цвета должно быть пламя на газовой плите - как должна гореть конфорка

"В идеальном состоянии пламя должно быть голубым. Это означает, что газовоздушная смесь смешивается в равных пропорциях и газ сгорает правильно. Если будет кислорода недостаточно, то мы можем наблюдать желтые, оранжевые, красные язычки пламени", - указывает Ирина Иванец, заведующая измерительной химико-аналитической лаборатории "Оператора ГТС Украины".

Координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора", Татьяна Бойко рассказала о том, что означает цвет газа.

"Природный газ не зря называют голубым топливом. Именно такой цвет должен иметь огонек конфорки в плите или котле. Но иногда украинцы вместо голубого видят желтое или красное пламя", - отметила она в видео на Facebook.

Смотрите видео о том, как проверить качество газа:

Как проверить качество газа

По словам Татьяны Бойко, если вы сомневаетесь в качестве газа, вы можете обратиться в местный облгаз с заявлением о проверке качественных показателей топлива. Если анализ подтвердит соответствие стандартам, оплату осуществляете вы, а если нет - расходы покроет газораспределительное предприятие.

Что известно о YouTube канале "ГазПравда"

YouTube канал "ГазПравда" - это информационный ресурс, созданный для распространения достоверной и актуальной информации о рынке газа в Украине. Канал освещает темы, связанные с ценами на газ, потреблением, оплатой за газ, безопасностью использования газовых приборов и другие важные вопросы, касающиеся природного газа и его поставки. "ГазПравда" также развеивает популярные мифы, отвечает на распространенные вопросы потребителей и предоставляет полезные советы по эффективному использованию газа.

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