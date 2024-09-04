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Как почистить конфорки газовой плиты: блестящие методы без лишних затрат

Анна Косик
4 сентября 2024, 13:01
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Многие не знают, как правильно очистить конфорки газовой плиты без дорогих средств, однако эффективные средства часто лежат прямо перед вами на кухне.
Газовая конфорка
Как отмыть конфорки на газовой плите / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Газовые плиты являются незаменимыми на многих кухнях, однако, во время приготовления пищи хозяйки часто забывают о надлежащем уходе за конфорками, и как следствие возникает задача - как отмыть конфорки на газовой плите от застарелых загрязнений.

Часто также хозяйки не понимают, почему плохо идет газ из конфорки. Дело в том, что когда конфорки не очищаются регулярно, жир и другие загрязнения накапливаются на небольших отверстиях, которые отвечают за равномерное распределение пламени. Это может повлиять на эффективность работы плиты.

Однако все эти проблемы можно устранить. Издание The Economic Times поделилось несколькими эффективными способами, как очистить нагар вокруг конфорки, любые застарелые или жирные пятна.

видео дня

Достаточно нестандартным способом, как чистить конфорки плиты является лук. Отварите кусочки лука в течение 20 минут в воде и дайте жидкости остыть. Используйте эту воду из-под лука для очистки конфорок с помощью губки.

Еще одним вариантом, как глубоко очистить горелки плиты или конфорки является уксус. Капните несколько капель уксуса на загрязнение и оставьте на несколько минут. Затем тщательно протрите губкой и промойте под проточной водой с добавлением средства для мытья посуды.

Пищевая сода является тоже хорошим средством для борьбы с загрязнениями на конфорках. Смешайте пищевую соду с 2 столовыми ложками лимонного сока или уксуса. Нанесите полученную пасту на конфорки и тщательно очистите их. Этот метод поможет эффективно удалить даже самые стойкие загрязнения.

Вода и соль также может пригодиться. Вскипятите воду с добавлением соли и замочите конфорки в этом растворе на 15-20 минут. После этого воспользуйтесь жесткой щеткой и средством для мытья посуды, чтобы удалить остаточные пятна.

Отчистить пятна с конфорок можно и лимоном. Слегка нагрейте конфорку, затем натрите ее кожурой лимона и соком. Дайте средству постоять несколько минут, а затем тщательно промойте конфорки под проточной водой, используя средство для мытья посуды.

Легко справится с загрязнениями и всем привычное средство для мытья посуды. Смешайте 2 столовые ложки средства для мытья посуды со стаканом горячей воды. Замочите конфорки в этом растворе на 5-7 минут, затем очистите губкой и промойте под проточной водой.

Что такое The Economic Times?

The Economic Times - индийская ежедневная англоязычная бизнес-газета, которая начала выходить в 1961 году. По состоянию на 2023 год это вторая по читаемости англоязычная деловая газета в мире после The Wall Street Journal, с аудиторией более 900 000 человек. Нынешним редактором The Economic Times является Бодхисаттва Гангули, пишет Википедия.

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