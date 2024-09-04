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Супер средство из 3 ингредиентов отмоет даже самую страшную плиту: как его приготовить

Сергей Кущ
4 сентября 2024, 10:15
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Благодаря этому средству ваша кухня будет сиять чистотой, а готовка приносить только удовольствие!
Как очистить плиту от старого жира
Как очистить плиту от старого жира / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Каждая хозяйка знает, что проще всего мыть газовую плиту сразу после загрязнения. Однако в реальности не всегда удается справиться с задачей вовремя, и тогда приходится бороться с устаревшими остатками жира и нагаром.

Благодаря очень простому и дешевому средству вопросы, такие как "как очистить плиту от старого жира и нагара?" и "чем лучше всего отмыть газовую плиту?", становятся больше не актуальными.

Чем лучше всего отмыть газовую плиту?

Для очистки газовой плиты вам потребуются простые компоненты, которые, вероятно, уже есть на вашей кухне. Средство для мытья посуды, сода и уксус — это всё, что вам нужно. Смешайте их в равных пропорциях, чтобы получить мощное средство, которое подойдет для эмалированных поверхностей, нержавеющей стали или стеклокерамики, советуют на портале На пенсии.

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Нанесите смесь на загрязненные участки, оставьте на 5 минут, затем аккуратно потрите губкой. Сложные загрязнения легко сойдут, а после промывки чистой водой и высушивания поверхность плиты будет выглядеть как новая.

Что за проект "На пенсии"?

Информационный портал, на базе популярного печатного издания – газеты "На пенсии". Доступным языком освещаем вопросы пенсии, пенсионного обеспечения, льгот, субсидий в Украине, а также о жизни пенсионеров, сообщает "На пенсии".

Чем отмыть конфорки на газовой плите?

Загрязненные конфорки требуют особого внимания. Разведите подготовленное средство в воде и замочите в нём конфорки. Пока вы работаете с поверхностью плиты, нагар и жир на конфорках начнут растворяться. Для удаления остатков используйте губку и соду, после чего промойте конфорки водой и протрите насухо.

Универсальное чистящее средство своими руками
Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Как очистить решетку кухонной плиты?

Решетки на газовой плите — одно из самых сложных мест для очистки. Их форма не позволяет полностью погрузить в чистящее средство, но есть отличный способ, как справиться с этой задачей:

Смешайте 300 мл уксуса, 50 мл моющего средства и 200 мл воды.

Полученную смесь распылите на решетки из пульверизатора, затем поместите их в плотный мусорный пакет и оставьте на 1 час.

Для сложных загрязнений может потребоваться больше времени, а если нагар очень сильный, оставьте решетки в пакете на ночь.

После такой обработки грязь легко отмоется, и решетка будет выглядеть как новая.

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