Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти енота

Когда нужно немного отдохнуть, можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии позволяют приятно провести время с друзьями или в кругу семьи. На этот раз нам нужно найти на картинке енота.
Головоломка от Jagranjosh простая, достаточно один-два раза взглянуть на картинку, как тотчас же удастся найти енота.
На картинке – рынок. Люди ходят, выбирают товары и заняты своим делом. Где-то среди них прячется енот.
Дается всего 7 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти енота? Ловите подсказку: посмотрите в центр картинки, а потом немного выше. Енот прячется за арбузами.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого отличное зрение. На таблице нарисовано множество букв F. Наша задача – найти среди них букву A.
Можно разгадать и ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке показано большое количество цифр 55. Среди них есть 55 с ошибкой. Ее нам и предстоит отыскать.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке показано множество собак, которые, похоже, готовятся к выполнению трюка. Нам нужно найти такую собаку, которая отличается от всех.
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