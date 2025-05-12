Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти енота

Разгадайте очень веселую и простую головоломку – найти енота достаточно просто, нужно лишь внимательно посмотреть на картинку и понять, где прячется животное.

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Найдите енота за 7 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного отдохнуть, можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии позволяют приятно провести время с друзьями или в кругу семьи. На этот раз нам нужно найти на картинке енота.

Головоломка от Jagranjosh простая, достаточно один-два раза взглянуть на картинку, как тотчас же удастся найти енота.

На картинке – рынок. Люди ходят, выбирают товары и заняты своим делом. Где-то среди них прячется енот.

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Дается всего 7 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете енота / Jagranjosh

Не удалось найти енота? Ловите подсказку: посмотрите в центр картинки, а потом немного выше. Енот прячется за арбузами.

Если нашли енота, у вас прекрасное зрение / Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого отличное зрение. На таблице нарисовано множество букв F. Наша задача – найти среди них букву A.

Можно разгадать и ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке показано большое количество цифр 55. Среди них есть 55 с ошибкой. Ее нам и предстоит отыскать.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке показано множество собак, которые, похоже, готовятся к выполнению трюка. Нам нужно найти такую собаку, которая отличается от всех.

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