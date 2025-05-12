Необычный ребус для сверхразумов: найдите на игровой площадке свечу за 5 секунд

Головоломки и оптические иллюзии повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.

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Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки помогают понять, как наш мозг обрабатывает и интерпретирует окружающий мир. Решение головоломок может улучшить наши способности к критическому мышлению, пишет Jagranjosh.

В сегодняшнем соревновании по оптическим иллюзиям изображены девочка на качелях, а также мальчик, стоящий рядом с ней с баскетбольным мячом в руках. Все выглядит весело и обычно, но есть еще кое-что. В этой игровой картинке спрятана свеча. Она идеально замаскирована. Сможете ли вы найти ее?

В этой веселой игровой сценке спрятана коварная свеча. Она так идеально замаскирована, что обманула 9 из 10 человек.

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Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Эта оптическая иллюзия покажет, как устроен ваш мозг при принятии точных решений.

Если вы можете найти свечу за 5 секунд, вы профессионал в обнаружении деталей, даже когда время лимитировано.

Поздравляем тех читателей, которые смогли найти свечу за отведенное время.

У вас наилучшие навыки наблюдения среди всех читателей.

Тем, кто не смог найти свечу, нужно регулярно практиковаться в таких заданиях, чтобы улучшить свои навыки наблюдения.

Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

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