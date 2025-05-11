Елена Мозговая показала троих дочерей от трех разных мужчин на одном фото

Вкратце:
- Елена Мозговая поздравила свою маму с Днем матери
- В честь праздника она также показала ранее не публикованный кадр со всеми своими дочерями
Украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая в своем блоге в Instagram опубликовала фото с мамой в честь Дня матери. "Спасибо тебе, что ты моя Мама", - написала она.
Позже Мозговая также добавила редкий снимок из личного семейного архива - в кажре оказалась сама Елена и трое ее дочерей. Фото сделано около десяти лет, так как самой младшей дочери продюсера, Соломии, сейчас уже десять.
В подписи к снимку Мозговая обратилась к дочерям и напомнила, что под ее крышей они всегда могут найти поддержку, любовь и понимание - без условностей и независимо от обстоятельств. "Дорогие мои цветочки, в вашей жизни может произойти что угодно, но не может произойти одного: того, что бы я не открыла вам дверь... Поэтому в любой момент, если устали, не хотите продолжать чего-то, решите сделать революцию, потеряете, разочаруетесь, будете правы или нет, не будете знать что делать, и куда идти, то идите домой... Ко мне... Я обещаю не задавать лишних вопросов. Но обещаю теплую постель, вкусную еду для тела и для души, обнимашки и дальше по желанию... Ваша мама", - написала Елена Мозговая.
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Кто такая Елена Мозговая?
Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).
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