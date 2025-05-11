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"Уникальная" техника, которая никогда не окажется на фронте: как опозорился Путин

Ангелина Подвысоцкая
11 мая 2025, 22:43
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Российский диктатор представил на параде в Москве военную технику, которую РФ не может произвести, чтобы отправить на фронт.
Путин, парад 2024
Путин опозорился на параде / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Что известно:

  • Эксперт назвал позорные моменты из парада в Москве
  • Путин представил технику, которую никогда не отправят на фронт

Российский диктатор Владимир Путин решил показать на параде технику, которую никогда не отправят в зону боевых действий. Она была сделана на показ для российской пропаганды. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Среди такой техники заметили боевую бронированную машину "Курганец", "Бумеранг" и тому подобное.

"Все это различные модификации техники, которую никогда серийно не будет производить Российская Федерация. Т-14 "Армата", "Курганцы" и "Бумеранги" – это исключительно для парадов, это исключительно для фетиша и пропаганды. Серийно эти образцы не будут производиться, потому что у России нет технической и технологической возможности делать их в большом количестве", - сказал Коваленко.

Он отметил, что у россиян нет линии производства, чтобы изготавливать хотя бы 6-7 танков Т-14 "Армата".

"Поэтому увиденное на Красной площади – это позор в вопросах военно-технического и военно-промышленного потенциала. Весь этот позор и небольшое количество механизированной компоненты (техники было действительно немного – больше, чем в предыдущие годы, но не больше, чем до полномасштабного вторжения) Россия пыталась компенсировать количеством человеческого ресурса на параде", - сказал эксперт.

Смотрите видео с интервью Александра Коваленко для Главреда:

Коваленко также добавил, что на параде были представлены подразделения российских оккупантов, так и стран, которые приехали в Москву. Путин даже лично благодари северокорейский генералитет в помощи с Курской операцией, что лишь подтверждает, что у диктатора есть серьезные проблемы с собственным военным ресурсом.

"Это репутационные потери для России, ведь "вторая армия мира" обращается за помощью к Северной Корее, чтобы справиться с Силами обороны Украины, которые зашли в Курскую область, на территорию РФ. То есть российская армия не может справиться с украинскими войсками, которые зашли на ее территорию, это нонсенс и парадокс!" - отметил Коваленко.

Парад в Москве - что известно

Как сообщал Главред, военный парад к 80-й годовщине "дня победы" прошел в столице страны-агрессора РФ в пятницу, 9 мая. Он стал самым масштабным за время вторжения России в Украину, хотя и более скромным, чем другие юбилейные парады.

Аналитики американского Института изучения войны заявили, что главе Кремля Путину нечего было сказать о войне против Украины во время своего выступления на параде 9 мая, кроме лишь того, что Россия "поддерживает" оккупантов, воюющих на территории соседнего государства.

В то же время, политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов говорил, что визиты к 9 мая не позволят Путину почувствовать себя сильнее. Зато на диктатора будет влиять затяжное падение цен на нефть, которое уже фиксируют по всему миру.

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Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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война в Украине вторжение России Александр Коваленко
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