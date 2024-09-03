Как избавиться от соляных следов на обуви: химик назвал самый эффективный способ

С наступлением осени мы рискуем не только простудиться, но и испортить обувь солями, которыми покрывают наши дороги. Однако существует несколько способов, которые защитят обувь.

https://glavred.info/life/kak-izbavitsya-ot-solyanyh-sledov-na-obuvi-himik-nazval-samyy-effektivnyy-sposob-10593899.html Ссылка скопирована

Как избавиться от белых следов от соли на обуви / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, pixabay.com

Белые соляные следы могут не только испортить внешний вид обуви, но и вызвать повреждение материала. Чтобы избавиться от соли на обуви, можно воспользоваться несколькими проверенными методами.

Если вас интересуют советы по уходу за обувью, прочтите материал Главреда: Желтизна "испарится на глазах": лучший бабушкин метод для отбеливания обуви.

Почему появляется соль на обуви

Соль, которой посыпают дороги, чтобы предотвратить гололед, является основной причиной появления белых разводов на обуви. Когда вы ходите по обработанным реагентами дорогам, кристаллы соли оседают на подошве и попадают на верхнюю часть обуви. Со временем соль въедается в материал, оставляя белые пятна и повреждая его структуру.

Почему на обуви появляется белый налет

Белый налет на обуви - это следствие химической реакции соли с материалом, из которого изготовлена обувь. Соль вытягивает влагу из материала, что приводит к его высыханию и появлению белых пятен. Кроме того, соль может повредить краситель, особенно на цветной обуви.

Как избавиться от соляных следов на обуви

Один из самых популярных способов, который удалит белые следы от соли, - это использование уксуса. Разведите белый уксус с водой в пропорции 1:1 и смочите в этом растворе мягкую ткань. Осторожно протрите следы соли, уделяя особое внимание швам и сгибам, где соль может накапливаться больше. После этого вытрите обувь сухой тканью и дайте ей полностью высохнуть при комнатной температуре.

Другой способ - применение лимонного сока. Лимонная кислота эффективно растворяет соляные отложения, не повреждая обувь. Смочите ватный диск лимонным соком и аккуратно протрите загрязненные участки. Как и в случае с уксусом, важно не оставлять обувь влажной и обеспечить ее тщательное высыхание.

Сода также поможет удалить соль и освежить обувь. Смешайте соду с небольшим количеством воды до образования пасты и нанесите на загрязненные участки. Оставьте на 15-20 минут, затем смойте теплой водой.

Один из простых способов - использование мыльного раствора. Разведите мягкое мыло в теплой воде и смочите губку в этом растворе. Аккуратно протрите соляные следы, избегая чрезмерного увлажнения обуви. После этого вытрите поверхность сухой тканью.

Как защитить обувь от соли

Для того чтобы защитить обувь от воздействия соли, важно заранее подготовить ее к зимнему сезону. Одним из самых эффективных методов является использование специальных водоотталкивающих средств. Перед выходом на улицу тщательно обработайте обувь таким средством, которое создаст на ее поверхности защитный барьер. Это поможет минимизировать проникновение влаги и соли в материал.

Как отмечает профессиональный биохимик Глеб Репич, чтобы защитить обувь от соли можно использовать жир, пчелиный воск и касторовое масло. Их нужно поровну смешать на водяной бане и растопить. Когда смесь застынет, образуется желейная масса, которой следует смазать обувь.

Возьмите ватный спонж и тщательно смажьте обувь. Особое внимание стоит уделить месту, где кожа соприкасается с подошвой, и тем местам, где обувь прошита, - это самые уязвимые участки.

Смотрите видео, как уберечь обувь от солей и влаги:

Вредит ли соль кожаным ботинкам

Соль наносит значительный вред кожаной обуви, утверждает Репич. Она высушивает кожу, делает ее жесткой и способствует появлению трещин. Кроме того, соль может изменить цвет кожи и сделать ее тусклой.

Кто такой Глеб Репич Репич Глеб - украинский биохимик, кандидат химических наук. Финалист премии Global Teacher Prize Ukraine. Занимается популяризацией науки через собственные социальные сети.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред