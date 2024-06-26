Желтизна 'испарится на глазах': лучший бабушкин метод для отбеливания обуви

Чистка белых кроссовок может стать проблемой. Однако, существует сразу несколько методов, которые помогут вернуть белый цвет обуви за считанные минуты.

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Как сделать обувь снова белой - как вымыть белую обувь / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube

Белые кроссовки - это must-have гардероба. Они универсальны и неподвластны времени, независимо от времени года. С другой стороны, у них есть один существенный недостаток: они быстро пачкаются, а пятна иногда трудно выводятся из-за грязного белого цвета. Однако, Луана Паулинео из издания Sante+ рассказала о 5 эффективных методах, которые позволят вернуть белизну обуви.

Как почистить белую тканевую обувь

Луана Паулинео отмечает, что тканевые кроссовки являются воздухопроницаемыми и имеют тенденцию быстро загрязняться, потому что грязь просачивается в ткань, и ткань может пожелтеть, что затрудняет чистку.

"Используйте сухую щетку, чтобы удалить поверхностную грязь и убедиться, что она не проникает глубоко в ткань. Для этого метода очистки вам понадобится одна столовая ложка бикарбоната соды, две столовые ложки белого уксуса и 250 мл теплой воды", - подчеркнула она. видео дня

Смешайте ингредиенты ложкой.

Чистой тряпкой или старой зубной щеткой нанесите небольшое количество чистящего средства на обувь и слегка потрите, пока пятна не исчезнут.

Этим раствором можно также чистить резиновые подошвы.

После того, как ваша обувь снова станет чистой и блестящей, оставьте ее сохнуть на открытом воздухе и в тени, прежде чем надевать.

Как почистить белую кожаную обувь

Эксперт отмечает, что для того, чтобы придать белой обуви новый вид нужно выполнить следующие действия:

Сняв шнурки, смешайте несколько капель средства для мытья посуды в чашке с горячей водой.

Затем окуните зубную щетку в мыльную воду и осторожно почистите обувь.

Удалите грязь или пятна губкой, а затем влажной тряпкой вытрите обувь насухо.

Закончив чистить кроссовки, набейте их газетой, чтобы впитать влагу изнутри и сохранить форму, пока они сохнут на воздухе. Ваша обувь снова станет белой и блестящей.

Луана Паулинео также предупреждает, что не стоит ставить кожаные кроссовки под прямые солнечные лучи, поскольку это может повредить материал.

Как почистить белую обувь зубной пастой

Кроме того, она поделилась "бабушкиным рецептом" того, как почистить тусклую или загрязненную белую обувь с помощью белой зубной пасты, желательно с бикарбонатом натрия.

Нанесите кусочек пасты на зубную щетку и осторожно почистите грязные части кроссовок, используя круговые движения.

После того, как почистите загрязненные участки, оставьте их отдохнуть на 15 минут.

Затем с помощью чистой влажной салфетки из микрофибры удалите излишки зубной пасты и любые другие остатки.

Затем оставьте обувь сохнуть на воздухе.

Как почистить белые сетчатые туфли

Чтобы вернуть белую сетчатую обувь к жизни, специалист по чистоте советует воспользоваться стиральным порошком, чтобы придать вашим кроссовкам свежий и чистый вид.

"Чистя белую сетчатую обувь, нужно быть очень осторожным, поскольку материал может легко потереться или повредиться", - отметила она.

Добавьте небольшое количество жидкого стирального порошка в миску с теплой водой и размешайте, чтобы образовался мыльный раствор.

Круговыми движениями нанесите раствор на обувь с помощью мягкой ткани.

Регулярно промывайте тряпку теплой водой во время чистки, чтобы избежать распространения грязи по всей обуви.

Для стойких пятен, таких как трава или земля, используйте зубную щетку с мыльным раствором или отбеливатель, чтобы аккуратно почистить сетчатую ткань.

Во время полоскания избегайте намокания обуви, чтобы не повредить внутреннюю часть или не деформировать ее. Вместо этого используйте влажную губку, чтобы почистить обувь снаружи.

Затем накройте их белыми бумажными полотенцами, чтобы они сохранили форму, и оставьте сушиться на воздухе.

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