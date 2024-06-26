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Не вода: какой напиток лучше всего помогает побороть жару - свежесть моментальная

Юрий Берендий
26 июня 2024, 17:38
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Люди только начинают осознавать, что есть один напиток, который может стать спасением в эту жару, и все это связано с рецепторами кожи и ротовой полости.
Не вода: какой напиток лучше всего помогает побороть жару - свежесть моментальная
Какой напиток лучше всего помогает при жаре - чем побороть жажду / Коллаж Главред, фото: УНИАН, pixabay

На улице палящая жара, температура в некоторых регионах страны превышает 30 градусов. Это заставило многих отчаянно искать способы сохранить прохладу во время жары.

От льда перед вентиляторами до мороженого, от дышащей хлопковой одежды до охлаждающих спреев для лица и многое другое - существует бесконечное количество испытанных и проверенных способов сохранить прохладу, но если вы все еще постоянно потеете, возможно, вам стоит попробовать горячий напиток, чтобы охладиться, сообщает Mirror .

В социальных сетях многие люди пишут, что только что поняли, что горячие напитки охлаждают, а одна женщина написала на X (ранее Twitter): "Я люблю пить чай. Знаю, это звучит безумно, но горячие напитки заставляют тело охлаждаться, тогда как холодные - нагреваться", - отметила она.

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Вальтер Джерджа, директор по вопросам велнеса и соучредитель приложения для персональных тренеров Zing Coach отметила, что теплый напиток для охлаждения может показаться контрпродуктивным, но незначительное повышение или по крайней мере выравнивание внутренней температуры предотвращает "холодовой шок" и способствует потоотделению, которое охлаждает кожу, когда она испаряется.

Считается, что лучшим напитком во время жары является мятный чай, но не любой другой горячий напиток.

"Листья мяты содержат соединение ментол, которое придает ей характерное освежающее и охлаждающее ощущение (особенно мяты перечной). Когда вы потребляете мяту или продукты или напитки со вкусом мяты, ментол взаимодействует с рецепторами кожи и ротовой полости, создавая охлаждающий эффект", - добавляют эксперты.

Симона Томас, диетолог и тренер по оздоровлению, также рассказала, что мяту легко выращивать в саду или в горшках, ее дешево купить в супермаркете, она является идеальным средством для того, чтобы взбодриться, и предлагает естественный способ охладиться, поскольку содержащийся в ней ментол стимулирует охлаждающие рецепторы вашего тела.

"Я предпочитаю прохладную заварку, когда на улице жарко, поскольку она так освежает", - указала она.

В 2012 году исследователи из Университета Оттавы изучали влияние употребления горячих напитков на температуру тела. Результаты показали, что горячий напиток может охладить вас, но только в сухих условиях.

Доктор Олли Джей, один из авторов исследования, объяснил это в интервью Smithsonian Mag: "Если вы пьете горячий напиток, это приводит к уменьшению количества тепла, сохраняемого в вашем теле, при условии, что дополнительный пот, который выделяется, когда вы пьете горячий напиток, может испаряться", - сказал он.

Когда пот испаряется с поверхности кожи, он отводит избыток тепла, превращая воду из жидкости в пар. Однако во влажных условиях этот охлаждающий эффект менее эффективен, поэтому употребление горячих напитков не поможет вам охладиться.

"В очень жаркий и влажный день, если на вас много одежды или если вы вспотели настолько, что пот начинает капать на землю и не испаряется с поверхности кожи, то пить горячие напитки - плохая идея. Горячий напиток все равно добавляет немного тепла телу, поэтому, если пот не способствует испарению, выпейте холодного напитка", резюмирует Доктор Джей.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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