Станет только хуже: почему нельзя поливать собаку водой в жару

Жара на улице продолжает усиливаться и, хотя многие любят солнце, для четвероногих друзей оно может быть слишком жарким - но есть способы помочь им.

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Как охладить собаку в жару - можно ли поливать пса водой / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Лето обычно означает веселье на солнце. Но для наших четвероногих друзей оно может быть слишком жарким. Собаки не потеют так, как мы, и меховое пальто не совсем подходит для лета. Поэтому, как владельцу собаки, очень важно позаботиться о том, чтобы ваш любимец оставался в прохладе - особенно, когда на него обрушивается жара, сообщает Mirror.

Владелец шоколадного лабрадора, который пишет в сети под ником @buddy_the_brown_labrador, обратился к социальным сетям, чтобы поделиться советами, как заботиться о своих любимцах этим летом.

"Никогда не следует брызгать на собаку холодной водой, чтобы охладить ее. Это приведет к тому, что капилляры под кожей собаки закроются, и вы получите противоположный эффект. Ваша собака будет сохранять еще больше тепла", - сказал он. видео дня

Зато охлаждение в бассейне является более эффективным, поскольку собаки регулируют свою температуру с помощью лап и рта. Владелец собаки также рекомендует перенести прогулки на часы с более прохладной температурой - до 7 утра и после 10 вечера.

Смотрите видео о том, как охладить собаку летом:

"У вас есть кондиционер? Отлично! Используйте его. Только убедитесь, что ваша собака полностью находится в помещении. Если в помещении становится слишком жарко, перенесите собаку в более прохладное место в доме", - указал блогер.

В заключительной части добавили, что владельцы должны "всегда следить за тем, чтобы у собаки было достаточно свежей питьевой воды", "место в тени" и "ежедневно расчесывать собаку, чтобы удалить выпадающую шерсть".

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