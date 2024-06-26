Станет только хуже: почему нельзя поливать собаку водой в жару

Лето обычно означает веселье на солнце. Но для наших четвероногих друзей оно может быть слишком жарким. Собаки не потеют так, как мы, и меховое пальто не совсем подходит для лета. Поэтому, как владельцу собаки, очень важно позаботиться о том, чтобы ваш любимец оставался в прохладе - особенно, когда на него обрушивается жара, сообщает Mirror.
Владелец шоколадного лабрадора, который пишет в сети под ником @buddy_the_brown_labrador, обратился к социальным сетям, чтобы поделиться советами, как заботиться о своих любимцах этим летом.
"Никогда не следует брызгать на собаку холодной водой, чтобы охладить ее. Это приведет к тому, что капилляры под кожей собаки закроются, и вы получите противоположный эффект. Ваша собака будет сохранять еще больше тепла", - сказал он.видео дня
Зато охлаждение в бассейне является более эффективным, поскольку собаки регулируют свою температуру с помощью лап и рта. Владелец собаки также рекомендует перенести прогулки на часы с более прохладной температурой - до 7 утра и после 10 вечера.
Смотрите видео о том, как охладить собаку летом:
@buddy_the_brown_labrador Part 1: Советы как охладить собаку, когда слишком жарко ? и, возможно, даже более важно, что не делать ? Смотрите часть 2 ➡️ для больше советов как охладить собаку, когда жарко ?#dogsoftiktok#coolingtips#labrador#petlife#dogs#chocolatelabrador#fyp#dogtips#howto#coolyourdogdown#dogtipoftheday♬ оригинальный звук - Buddy
"У вас есть кондиционер? Отлично! Используйте его. Только убедитесь, что ваша собака полностью находится в помещении. Если в помещении становится слишком жарко, перенесите собаку в более прохладное место в доме", - указал блогер.
В заключительной части добавили, что владельцы должны "всегда следить за тем, чтобы у собаки было достаточно свежей питьевой воды", "место в тени" и "ежедневно расчесывать собаку, чтобы удалить выпадающую шерсть".
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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