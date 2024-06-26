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"Настоящий великан": в США умерла самая высокая в мире собака - как она выглядела

Юрий Берендий
26 июня 2024, 15:10
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Самая высокая в мире собака родом из штата Айова, США умерла всего через несколько дней после того, как была занесена в Книгу рекордов Гиннеса.
'Настоящий великан': в США умерла самая высокая в мире собака - как она выглядела
Самая высокая собака в мире - какой рост имел самый высокий пес в истории / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Guinness World Records

Трехлетний дог по имени Кевин из Западного Де-Мойна, штат Айова (США), умер на этой неделе после операции, которую ему сделали в связи с болезнью, сообщает The Guardian.

Что известно о самой высокой собаке в мире

Его рост от лап до холки (позвоночника между лопатками) составлял 0,97 м (3 фута 2 дюйма), а на задних лапах - около 2 метров.

В середине июня Кевин был занесен в Книгу рекордов Гиннеса за свой рекордный рост.

Его владелица Трейси Вулф сказала, что вся ее семья, включая двух детей в возрасте 10 и 12 лет, "опустошена" этой потерей.

В заявлении в Книгу рекордов Гиннеса она отдала дань памяти Кевину.

"Он был просто самым лучшим мальчиком-великаном! Мы очень рады, что он смог побить рекорд и получить этот свет. Он просто обожал внимание. Я хотел бы, чтобы эти гигантские породы и все собаки могли жить дольше, чем они живут. Времени никогда не хватает", - сказала она.

Смотрите видео о том, как выглядела самая высокая собака в мире:

Что известно о Книге рекордов Гиннеса

"Мировые рекорды Гиннеса" (до 2000: "Книга рекордов Гиннеса") - справочник, который выходит ежегодно и содержит всемирно признанную коллекцию мировых рекордов, как человеческих достижений, так и экстремальных фактов природы. Теперь "Книга рекордов Гиннеса" является изданием с самым большим тиражом из всех книг (за исключением Библии), защищенных копирайтом - факт, который отмечен записью в Книге рекордов Гиннеса. 1 октября 2013 года общий тираж экземпляров, проданных с 1955 года, составил более 130 млн копий, сообщает Википедия.

Какой рост имела самая высокая собака в истории

Кевин все еще был немного ниже самой высокой собаки в истории - другого большого дога по имени Зевс, который имел рост 1,118 м и умер в 2014 году в возрасте пяти лет.

"Мы глубоко опечалены известием о том, что Кевин внезапно ушел из жизни после неожиданных осложнений со здоровьем.Трейси и команда ветеринарной клиники, в которой она работает, сделали все возможное, чтобы спасти Кевина после того, как он заболел. Наши мысли и поддержка с семьей Вульфов в это трудное для них время", - отметили представители Книги рекордов Гиннеса.

После того, как Кевина назвали самой высокой собакой в мире, миссис Вулф сказала, что его любимым занятием было "наверное, дремать".

В том интервью Трейси Вулф также удивлялась, как Кевин может съедать до 10 чашек еды в день и проводить много времени, дремля, при этом сохраняя стройную фигуру. Их удивлению способствовал тот факт, что он крадет любую дополнительную еду с кухонных прилавков - над которыми он нависал, даже не поднимая мордочки, не говоря уже о необходимости становиться на задние лапы.

"Кевин - это просто воплощение кроткого великана, - сказал Трейси Вульф в книге Гиннеса. "Он был... просто идеальным для нас".

"Я думаю, что его любимое развлечение - сидеть на диване", - добавила она.

Несмотря на свой внушительный рост, Кевин, как ни странно, "боится" пылесоса.

"Он не подпускает его к себе ближе, чем на шесть футов. Он будет прыгать и бежать, чтобы убежать от него", - сказала миссис Вулф.

The Guardian

"The Guardian" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

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