'Настоящий великан': в США умерла самая высокая в мире собака - как она выглядела

Трехлетний дог по имени Кевин из Западного Де-Мойна, штат Айова (США), умер на этой неделе после операции, которую ему сделали в связи с болезнью, сообщает The Guardian.

Его рост от лап до холки (позвоночника между лопатками) составлял 0,97 м (3 фута 2 дюйма), а на задних лапах - около 2 метров.

В середине июня Кевин был занесен в Книгу рекордов Гиннеса за свой рекордный рост.

Его владелица Трейси Вулф сказала, что вся ее семья, включая двух детей в возрасте 10 и 12 лет, "опустошена" этой потерей.

В заявлении в Книгу рекордов Гиннеса она отдала дань памяти Кевину.

"Он был просто самым лучшим мальчиком-великаном! Мы очень рады, что он смог побить рекорд и получить этот свет. Он просто обожал внимание. Я хотел бы, чтобы эти гигантские породы и все собаки могли жить дольше, чем они живут. Времени никогда не хватает", - сказала она.

Смотрите видео о том, как выглядела самая высокая собака в мире:

Кевин все еще был немного ниже самой высокой собаки в истории - другого большого дога по имени Зевс, который имел рост 1,118 м и умер в 2014 году в возрасте пяти лет.

"Мы глубоко опечалены известием о том, что Кевин внезапно ушел из жизни после неожиданных осложнений со здоровьем.Трейси и команда ветеринарной клиники, в которой она работает, сделали все возможное, чтобы спасти Кевина после того, как он заболел. Наши мысли и поддержка с семьей Вульфов в это трудное для них время", - отметили представители Книги рекордов Гиннеса.

После того, как Кевина назвали самой высокой собакой в мире, миссис Вулф сказала, что его любимым занятием было "наверное, дремать".

В том интервью Трейси Вулф также удивлялась, как Кевин может съедать до 10 чашек еды в день и проводить много времени, дремля, при этом сохраняя стройную фигуру. Их удивлению способствовал тот факт, что он крадет любую дополнительную еду с кухонных прилавков - над которыми он нависал, даже не поднимая мордочки, не говоря уже о необходимости становиться на задние лапы.

"Кевин - это просто воплощение кроткого великана, - сказал Трейси Вульф в книге Гиннеса. "Он был... просто идеальным для нас".

"Я думаю, что его любимое развлечение - сидеть на диване", - добавила она.

Несмотря на свой внушительный рост, Кевин, как ни странно, "боится" пылесоса.

"Он не подпускает его к себе ближе, чем на шесть футов. Он будет прыгать и бежать, чтобы убежать от него", - сказала миссис Вулф.

The Guardian

