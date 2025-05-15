Герой популярных мемов и защитник Украины: куда исчез главный мотиватор МС Петя

Звездный путь Петра прервался из-за полномасштабного вторжения РФ.

https://glavred.info/life/geroy-populyarnyh-memov-i-zashchitnik-ukrainy-kuda-ischez-glavnyy-motivator-ms-petya-10664849.html Ссылка скопирована

Чем после службы в армии занимается МС Петя / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/mcpetya_official/

Вы узнаете:

Чем известен МС Петя

Чем сейчас занимается главный мотиватор Украины

Петр Моставчук, также известный как МС Петя, начал свой звездный путь с выступления на талант шоу Украины несколько лет назад. После этого Петр стал автором вирусных звуков в TikTok, таких как "Я живой" и "Двери открывайте", что принесло ему большую популярность.

Главред узнал, как продолжилась карьера шоумена и почему он исчез с экранов в наше время. Об этом на YouTube-канале "Отряд Киноманов" рассказал видеоблогер Виталий Гордиенко.

видео дня

По его словам, Моставчук снимался во многих YouTube-проектах и забавных роликах, начал сольную музыкальную карьеру и даже давал концерты. Однако впоследствии началась полномасштабная война страны-агрессора России и жизнь героя украинских мемов перевернулась с ног на голову.

"После начала полномасштабного вторжения Петр присоединился к Силам обороны и провел длительный отрезок времени в армии и в частности на самом передке", - отметил Гордиенко.

Впоследствии МС Пете удалось вернуться к гражданской жизни, но в Сети он светился уже не так активно, как раньше. Однако несколько ярких моментов таки было: Петр дал развернутое интервью о службе в армии, залетел на легендарный стрим к самому популярному стримеру страны Михаилу Лебиге, а на своем большом концерте во Львове сделал предложение своей девушке.

Недавно Моставчук издал свою книгу, а также периодически выступает на концертах и лекциях. Гордиенко называет Петра украинским Форрестом Гампом, который искренне верит в то, что делает.

Читайте также:

Кто такой Виталий Гордиенко? Виталий Гордиенко - актер, видеоблогер. По состоянию на август 2023-го количество подписчиков на основном канале "Отряд киноманов" составляет более 620 тысяч, а количество просмотров достигло 46 миллионов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред