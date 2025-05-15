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Герой популярных мемов и защитник Украины: куда исчез главный мотиватор МС Петя

Анна Косик
15 мая 2025, 12:05
88
Звездный путь Петра прервался из-за полномасштабного вторжения РФ.
МС Петя
Чем после службы в армии занимается МС Петя / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/mcpetya_official/

Вы узнаете:

  • Чем известен МС Петя
  • Чем сейчас занимается главный мотиватор Украины

Петр Моставчук, также известный как МС Петя, начал свой звездный путь с выступления на талант шоу Украины несколько лет назад. После этого Петр стал автором вирусных звуков в TikTok, таких как "Я живой" и "Двери открывайте", что принесло ему большую популярность.

Главред узнал, как продолжилась карьера шоумена и почему он исчез с экранов в наше время. Об этом на YouTube-канале "Отряд Киноманов" рассказал видеоблогер Виталий Гордиенко.

видео дня

По его словам, Моставчук снимался во многих YouTube-проектах и забавных роликах, начал сольную музыкальную карьеру и даже давал концерты. Однако впоследствии началась полномасштабная война страны-агрессора России и жизнь героя украинских мемов перевернулась с ног на голову.

"После начала полномасштабного вторжения Петр присоединился к Силам обороны и провел длительный отрезок времени в армии и в частности на самом передке", - отметил Гордиенко.

Впоследствии МС Пете удалось вернуться к гражданской жизни, но в Сети он светился уже не так активно, как раньше. Однако несколько ярких моментов таки было: Петр дал развернутое интервью о службе в армии, залетел на легендарный стрим к самому популярному стримеру страны Михаилу Лебиге, а на своем большом концерте во Львове сделал предложение своей девушке.

Недавно Моставчук издал свою книгу, а также периодически выступает на концертах и лекциях. Гордиенко называет Петра украинским Форрестом Гампом, который искренне верит в то, что делает.

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Кто такой Виталий Гордиенко?

Виталий Гордиенко - актер, видеоблогер. По состоянию на август 2023-го количество подписчиков на основном канале "Отряд киноманов" составляет более 620 тысяч, а количество просмотров достигло 46 миллионов, пишет Википедия.

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