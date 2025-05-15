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Загадка для самых гениальных: найдите 5 лимонов среди цыплят за 5 секунд

Виталий Кирсанов
15 мая 2025, 05:00
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Головоломки и оптические иллюзии повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки помогают понять, как наш мозг обрабатывает и интерпретирует окружающий мир. Решение головоломок может улучшить наши способности к критическому мышлению, пишет Jagranjosh.

В сегодняшней головоломке мы видим почти идентичные картинки ярко-желтых цыплят. Однако среди этих цыплят есть пять лимонов. Ваша задача: обнаружить 5 лимонов, спрятанных среди цыплят. Время пошло.

Легко ли это? Нет, не легко. Потому что и лимоны, и цыплята ярко-желтые, что облегчает маскировку.

видео дня

Но очень важно: у лимонов нет крыльев, клюва и глаз.

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Если вы можете найти лимоны за пять секунд или меньше, то вы эксперт в решении головоломок. Вы уделяете пристальное внимание деталям и являетесь настоящим умником. Вы видите то, что другие упускают из виду.

Поздравляем тех читателей, которые смогли найти лимоны за отведенное время.

У вас наилучшие навыки наблюдения среди всех читателей.

Тем, кто не смог найти лимоны, нужно регулярно практиковаться в таких заданиях, чтобы улучшить свои навыки наблюдения.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

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оптическая иллюзия головоломки задача на логику
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