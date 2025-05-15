"Воронки от снарядов и разбитые окна": что произошло с домом Ротару

Вы узнаете:
- Как Аурика Ротару отреагировала на полномасштабную войну
- Что случилось с ее домом
Украинская известная певица Аурика Ротару поделилась, что в начале полномасштабной войны в Украине два месяца жила в Черновицкой обрасти.
Как рассказала артистка в интервью для телеканала Интер, она даже не думала, что может начаться полномасштабная война в Украине.
"Я не верила, что будет война. До последнего не верила", – отметила Аурика.
Ротару сначала отправилась в родное село Маршинцы к братьям, но после освобождения Киевской области, вернулась в Киев.
"Я осталась там у братьев. Мы побыли там ровно два месяца. И когда освободили Киевскую область, я сразу вернулась домой. Когда я вернулась домой, у меня беседка была разбита, окна в доме были разбиты", - вспомнила певица.
Также на участке возле ее дома были воронки от снарядов и прострелено ограждение.
"Но я радовалась, что дом цел, что можно там жить. Впоследствии я все отремонтировала, поменяла окна. И больше я никуда не уезжала. Я все время была в Киеве, дома", – добавила знаменитость.
Смотрите видео интервью Аурики Ротару:
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Кто такая Аурика Ротару?
Аурика Ротру – украинская певица, народная артистка Украины, младшая сестра Софии Ротару.
Певческую деятельность начала в Черновицкой филармонии, где исполняла соло вместе с сестрой Лидией в ансамбле "Черемош", гастролировала по всей Украине.
Продолжила творческую деятельность в винницкой, затем в крымской филармонии. Гастролировала со своей сестрой Софией Ротару. Участвовала в фестивалях: "Крымские звезды" (Ялта), "Киевская весна" (Киев), "Белые ночи" (Петербург), "Ширше круг", "Песня года" (Москва, Киев).
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