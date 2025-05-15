Как сделать средство для мытья посуды всего из двух ингредиентов

Даже самые дорогие средства для мытья посуды не всегда могут справиться с жирными пятнами, в отличие от натурального домашнего аналога.

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Домашнее средство для мытья посуды сделать легко / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Что нужно для приготовления средства для мытья посуды

Как правильно пользоваться домашним средством для мытья посуды

Все больше людей отдают предпочтение более натуральным очищающим средствам, но подобрать такое для мытья посуды достаточно сложно, ведь нужно, чтобы оно тщательно отмывало остатки пищи и жира.

Однако Главред узнал, что можно самостоятельно сделать средство для мытья посуды, которое не только будет эффективным, но и не ударит по карману. О чудо-средстве рассказала в эфире "Сніданок з 1+1" украинский дизайнер Марьяна Бойко.

Смотрите видео, как сделать моющие средства своими руками:

По ее словам, для того, чтобы мыть посуду идеально подойдет смесь горчичного порошка и соды. Она объяснила, что именно эти ингредиенты содержат ферменты, которые способны растворить жир, имеют мягкий антисептический эффект и добавляют блеска.

Горчичный порошок и соду нужно смешать в пропорции 1 к 1 и средство для мытья посуды готово. Далее его можно наносить на губку или прямо на влажную посуду, легко потереть и смыть теплой водой.

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Что известно о "Сніданок з 1+1" "Завтрак с 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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