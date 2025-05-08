Посудомойка плохо моет посуду: простой и эффективный способ от мастера

Мастер показывает, как самостоятельно снять и промыть забитый разбрызгиватель в посудомоечной машине.

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Специалист советует проверить одну деталь в посудомойке / Коллаж: Главред, фото: Instagram volodymyr_khatuntsev, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что делать, если посуда остается грязной после мытья

Как правильно очистить разбрызгиватель посудомоечной машины

Посудомоечная машина - настоящее спасение для любой хозяйки, но иногда даже она может дать сбой и начать плохо мыть посуду. Не спешите вызывать мастера, ведь проблема может быть банальной, а ее решение - простым.

Главред решил выяснить причину неисправности посудомоечной машины. В этом помогли советы опытного мастера по ремонту бытовой техники Владимира Хатунцева.

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Как объясняет эксперт, любая посудомоечная машина моет за счет вращения специального разбрызгивателя, который подает воду под давлением. Если этот разбрызгиватель перестает вращаться, посуда остается грязной. Основная причина такой неисправности - забитые остатками пищи отверстия разбрызгивателя.

Мастер показывает в своем видео на YouTube-канале "Мастер плюс", что устранить эту проблему можно собственноручно. Достаточно снять разбрызгиватель, тщательно промыть его от остатков пищи и прочистить все отверстия.

После этого установить элемент на место, загрузить посуду и запустить программу мытья. В большинстве случаев после такой чистки посудомойка снова работает как новая.

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Кто такой Владимир Хатунцев? Владимир Хатунцев - мастер по ремонту, блогер, предприниматель, владелец компаний "Мастер Плюс" и "Техсервис", специализирующихся на продаже запчастей к бытовой технике. Окончил Винницкий национальный технический университет. Начинал свою деятельность как мастер по ремонту стиральных машин, затем создал YouTube-канал "Мастер Плюс" на более чем 630 тысяч подписчиков, в котором рассказывает о ремонте бытовой техники, блоггинге и построении бизнес-процессов. Facebook

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