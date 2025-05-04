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Как вывести застарелые пятна с ковра: очень легкий, но рабочий способ

Андрей Ганчук
4 мая 2025, 12:22
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Вы узнаете, можно ли избавиться от многолетних пятен на ковре, если попробуете применить на практике простой способ с зубной пастой и шампунем.
ковер
Можно ли удалить все пятна с ковра, и как правильно это сделать / Скриншот YouTube

Что можно узнать из материала:

  • Для очистки ковра от пятен понадобятся два компонента
  • Старые пятна очищаются даже без особых усилий

Не секрет, что стирать ковры достаточно сложно. Порой даже после тщательной очистки или химчистки пятна все равно остаются. Поэтому возникает вопрос, как можно почистить ковер от пятен в домашних условиях. Мы расскажем об одном из интересных способов.

Авторы YouTube-канала Lovisovet показали, как быстро и просто можно почистить ковер от пятен, и рассказали, что для этого нужно.

Как удалить старые пятна с ковра

Для начала понадобятся зубная паста и щетка

Берем зубную пасту, выдавливаем ее на щетку, и наносим на любое пятно на ковре. Пасту можно втирать как щеткой, так и пальцем в загрязненное место на паласе.

Оставляем пасту в ковре на 20 минут, чтобы ее компоненты вступили в реакцию с пятном.

Готовим раствор

Берем тазик и заливаем в него 1 стакан воды. Добавляем треть столовой ложки любого шампуня. Заливаем воду и помешиваем.

Смываем раствором пасту с ковра

Когда прошло 20 минут, раствором, который у нас получился, смываем пасту с поверхности ковра. Пятна должны отстираться, как у авторов видео.

Смотрите видео, как отстирать пятна с ковра дома и без особых усилий:

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YouTube-канал Lovisovet

Lovisovet – канал на YouTube, тематика которого – полезные советы во всех сферах жизни. Авторы дают советы по красоте, даче, деньгам, отдыху, ремонту и по многим другим темам, говорится в описании канала. У канала под 200 миллионов просмотров и 1,8 млн подписчиков.

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