Посуда тоже стареет: когда срочно нужно заменить сковородки и кастрюли

Со временем посуда теряет свои эксплуатационные свойства, что может повлиять не только на качество приготовления пищи, но и на безопасность нашего здоровья.

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Сколько лет служит антипригарная, медная и алюминиевая посуда / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Почему стоит менять кухонные принадлежности

Когда нужно заменить посуду

Что делать со старыми кухонными принадлежностями

Почти каждый из нас ежедневно пользуется кухонной посудой - сковородками, кастрюлями, мисками и другими предметами, не задумываясь, сколько времени они уже служат. Но даже самая дорогая или самая любимая посуда имеет свой срок годности. Своевременная замена старой утвари - это не только вопрос удобства, но и безопасности: поврежденное покрытие, деформированное дно или некачественные материалы могут негативно влиять на здоровье.

Главред узнал, сколько лет может служить кухонная утварь и когда ее стоит заменить.

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"Стоит инвестировать в лучший набор, который вы можете себе позволить, исходя из того, как часто вы готовите. Высококлассная титаново-нержавеющая сталь не нужна тем, кто редко пользуется кухней. Если беспокоит тефлон - отличной альтернативой станут чугунные сковородки", - утверждает бывший редактор Food & Wine Дэниел Модлин, пишет HuffPost.

Чтобы сэкономить, он рекомендует следить за акциями или искать посуду в секонд-хендах, на гаражных распродажах или в онлайн-объявлениях, например, в Facebook. Также Модлин советует обращать внимание на качество:

проверять, не деформирована ли посуда, поставив ее на ровную поверхность;

избегать поцарапанного антипригарного покрытия;

убедиться, что ручки надежно закреплены.

Шеф-повар и владелица Maricel's Kitchen Марисель Джентиле рассказала, что дома предпочитает дорогую, но долговечную посуду: "Это может показаться нелогичным, но именно на профессиональной кухне посуда быстро изнашивается - ее бросают, мнут, бьют. Поэтому в ресторане я покупаю надежную, но не самую дорогую. Зато дома - выбираю качество и эстетику".

Для домашнего использования она предпочитает посуду из нержавеющей стали, чугуна, керамики и иногда чугунную посуду. Однако во время своих кулинарных курсов она позволяет студентам использовать керамическую и антипригарную посуду.

Антипригарная посуда (тефлон, керамика)

Керамическое покрытие не содержит токсичного Тефлона, но имеет ограниченный срок службы. По словам Джентиле, эта посуда прекрасно подходит для приготовления яиц, блинов и рыбы. Кроме этого, ее легко мыть.

"В зависимости от качества и частоты использования - антипригарную посуду надо обновлять каждые 1-5 лет. Царапины или стирание покрытия - явный признак, что пора прощаться с ней", - сказала Джентиле.

Медная посуда

Джентиле рекомендует заменять медную посуду каждые 10-20 лет. Медь реагирует с кислотами, поэтому ее безопасно использовать только с неповрежденным покрытием (из олова или нержавеющей стали).

"Если покрытие стирается, нужно заменить или восстановить покрытие", - отметила она.

Какую посуду нельзя ставить в микроволновку / Инфографика: Главред

Алюминиевая посуда

Джентиле рекомендует заменять алюминиевую посуду каждые 5-10 лет. Алюминий не накапливается в организме, однако может попасть в пищу, если готовить кислые блюда, например, с томатами.

"Поврежденную, поцарапанную или деформированную алюминиевую посуду надо заменять каждые 5-10 лет", - пояснила женщина.

Когда посуда уже не пригодна к использованию лучше переработать ее, а не выбрасывать. Если посуда имеет антипригарное покрытие, ее нельзя переработать, но любую другую посуду можно, отметил Модлин.

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