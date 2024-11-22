Как реже менять губку для мытья посуды: 4 лайфхака за копейки

Вы узнаете:
- Как дезинфицировать кухонные губки
- Как часто нужно менять губки для мытья посуды
Губка для мытья посуды - один из самых распространенных предметов на кухне, но, к сожалению, она также является одним из главных источников бактерий. Микроорганизмы быстро размножаются в пористой структуре губки из-за ее влажности и остатков пищи.
Чтобы избежать распространения бактерий и сохранить губку безопасной для использования, важно регулярно дезинфицировать ее. Главред узнал, как это сделать легко и дешево.
В TikTok украинский клинтокер Марк Любчик поделился одним интересным лайфхаком. Для того, чтобы продезинфицировать губку и избавить ее от неприятного запаха нужно одну столовую ложку соды засыпать в кастрюлю с водой.
Далее необходимо забросить туда губку и проварить в течение 5 минут. Таким образом легко придать губке состояния новой, избавиться от бактерий и пользоваться ею в течение длительного времени.
Смотрите видео лайфхака с дезинфекцией губки с помощью соды:
@marclyubchyk Эти трюки с содой изменят твое представление об уборке! #сода#лайфхак#чистотаипорядок#уборка♬ Famous piano songs for comedy and cooking programs - moshimo sound design
Еще один способ очистки губки - микроволновая печь. Нужно хорошо смочить губку водой, поместить на тарелке или стеклянном поддоне в микроволновку на мощности 600-800 Вт и оставить на 1-2 минуты.
Таким образом можно за считанные минуты избавиться от 99% бактерий, в том числе кишечной палочки и сальмонеллы. Но нужно помнить, что не все губки можно очищать в микроволновке, ведь металлические элементы нагревать в устройстве категорически запрещено.
Избавиться от бактерий на губке поможет и раствор хлорки. Для этого смешайте 1 столовую ложку хлорки с 1 литром воды и поместите в раствор губку на 5-10 минут. После этого важно тщательно промыть губку.
Более натуральный способ дезинфекции губки для мытья посуды - это уксус. Поместите губку в сосуд с чистым белым уксусом и оставьте ее на 5-10 минут. После этого достаточно хорошо сполоснуть губку под проточной водой.
Как часто нужно заменять губку
Даже при условии регулярной дезинфекции губки ее не рекомендуют использовать дольше, чем 1-2 недели, поэтому максимум через 14 дней губку надо заменять на новую.
Читайте также:
- Зачем посыпать губку для мытья посуды солью - можно добавить и уксус
- Хитро и гениально: зачем кладут губку для посуды в отсек стиралки и в барабан
- Почему в Финляндии не используют губки для мытья посуды: что берут взамен
Кто такой Марк Любчик?
Марк Любчик - украинский TikTok-блогер, клинтокер, который в своих соцсетях делится советами по уходу за домом и организации пространства. На его страницу в TikTok подписаны более 21 тысячи пользователей, а видео понравились почти 900 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред