Как реже менять губку для мытья посуды: 4 лайфхака за копейки

Многим хозяйкам приходится довольно часто менять губки на кухне, хотя на самом деле можно "продлевать им жизнь".

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Как быстро избавиться от бактерий на губке для мытья посуды / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как дезинфицировать кухонные губки

Как часто нужно менять губки для мытья посуды

Губка для мытья посуды - один из самых распространенных предметов на кухне, но, к сожалению, она также является одним из главных источников бактерий. Микроорганизмы быстро размножаются в пористой структуре губки из-за ее влажности и остатков пищи.

Чтобы избежать распространения бактерий и сохранить губку безопасной для использования, важно регулярно дезинфицировать ее. Главред узнал, как это сделать легко и дешево.

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В TikTok украинский клинтокер Марк Любчик поделился одним интересным лайфхаком. Для того, чтобы продезинфицировать губку и избавить ее от неприятного запаха нужно одну столовую ложку соды засыпать в кастрюлю с водой.

Далее необходимо забросить туда губку и проварить в течение 5 минут. Таким образом легко придать губке состояния новой, избавиться от бактерий и пользоваться ею в течение длительного времени.

Смотрите видео лайфхака с дезинфекцией губки с помощью соды:

Еще один способ очистки губки - микроволновая печь. Нужно хорошо смочить губку водой, поместить на тарелке или стеклянном поддоне в микроволновку на мощности 600-800 Вт и оставить на 1-2 минуты.

Таким образом можно за считанные минуты избавиться от 99% бактерий, в том числе кишечной палочки и сальмонеллы. Но нужно помнить, что не все губки можно очищать в микроволновке, ведь металлические элементы нагревать в устройстве категорически запрещено.

Избавиться от бактерий на губке поможет и раствор хлорки. Для этого смешайте 1 столовую ложку хлорки с 1 литром воды и поместите в раствор губку на 5-10 минут. После этого важно тщательно промыть губку.

Более натуральный способ дезинфекции губки для мытья посуды - это уксус. Поместите губку в сосуд с чистым белым уксусом и оставьте ее на 5-10 минут. После этого достаточно хорошо сполоснуть губку под проточной водой.

Как часто нужно заменять губку

Даже при условии регулярной дезинфекции губки ее не рекомендуют использовать дольше, чем 1-2 недели, поэтому максимум через 14 дней губку надо заменять на новую.

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Кто такой Марк Любчик? Марк Любчик - украинский TikTok-блогер, клинтокер, который в своих соцсетях делится советами по уходу за домом и организации пространства. На его страницу в TikTok подписаны более 21 тысячи пользователей, а видео понравились почти 900 тысяч пользователей.

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