Сложная загадка на IQ: где буква G среди букв C

Найти спрятанную букву будет трудно, ведь на задание дается всего 5 секунд.

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Где буква G среди букв C/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, jagranjosh

Мозг человека развивается, если ежедневно он вынужден решать различные интеллектуальные задачи. В качестве таких тренировок прекрасно подойдут также оптические иллюзии и головоломки, которые заставляют наш мозг работать на полную мощность.

Также такие загадки улучшают внимательность и наблюдательность.

В новой оптической иллюзии мы видим группу белых букв C на черном полотне, пишет jagranjosh.

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Сперва может казаться будто бы кроме этих букв больше ничего там нет, но это не так. Среди букв C хитро прячется одна коварная буква G, которую нужно отыскать.

Такая загадка станет быстрой проверкой вашего зрения и того, насколько быстро ваш ум работает под давлением ограниченного количества времени. Загадку нужно разгадать всего за 5 секунд.

Удастся ли вам заметить букву G, которая скрывается среди сотен букв C, за такой короткий промежуток времени? Можете проверить это прямо сейчас.

Люди, которым удается найти скрытую букву G в этой головоломке за такой отрезок времени, являются очень наблюдательными.

Где буква G среди букв C/ jagranjosh

Если вам не удается настолько быстро отыскать нужную букву, не стоит расстраиваться - просто продолжайте поиски, не обращая внимания на время.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Непросто будет найти спрятанную букву/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо угадать, что имеет ноги, но не ходит - такую загадку смогут разгадать лишь единицы. Ответ довольно прост - каждый из нас на самом деле сталкивался с этим в реальной жизни. Но непросто будет догадаться.

Также ранее мы рассказывали о задании, в котором надо угадать, как сложить цифру 6, переложив одну спичку - только гений разгадает сложную загадку. Только самым умным удастся догадаться, как именно сложить цифру 6 из трех спичек. Ломать спички нельзя.

Если вы любите головоломки, то можете разгадать еще вот такие загадки:

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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