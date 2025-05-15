Бьюти-блогершу застрелили во время эфира TikTok

Нападение произошло, когда Маркес проводила прямую трансляцию на TikTok в своем салоне красоты.

https://glavred.info/starnews/byuti-blogershu-zastrelili-vo-vremya-efira-tik-tok-10664816.html Ссылка скопирована

Блогершу застрелили за то, что он женщина / Коллаж Главред, фото Instagram/v___marquez

Кратко:

Почему убили блогершу

Что попало на видео в прямом эфире

Бьюти-инфлюенсер Валерия Маркес умерла 13 мая после того, как мужчина вошел в ее салон красоты в Халиско, Мексика, и застрелил ее.

Согласно отчету местной прокуратуры, ей было 23 года, пишет Enews.

видео дня

Нападение произошло, когда Маркес проводила прямую трансляцию на TikTok в своем салоне красоты Blossom Beauty Lounge, сообщила прокуратура. Видео смертельного инцидента впоследствии распространилось на различных платформах, на котором она, казалось, схватилась за живот, прежде чем ее тело обмякло.

Стрельба произошла примерно в 18:30 по местному времени. Первые спасатели прибыли на место происшествия после того, как был сделан вызов 911, хотя парамедики подтвердили, что у Маркес больше не было жизненно важных признаков по прибытии.

Девушку застрелили в прямом эфире / Фото Instagram/v___marquez

На момент публикации отчета на месте происшествия находились должностные лица, которые собирали доказательства и беседовали со свидетелями, чтобы определить детали нападения и опознать нападавшего на Маркес. В отчете также отмечается, что инцидент рассматривается как фемицид, то есть убийство женщины или девочки по признаку пола.

За несколько дней до своей смерти Маркес, чья онлайн-аудитория насчитывает более 173 000 подписчиков в Instagram и 128 000 подписчиков в TikTok, опубликовала серию модельных фотографий и селфи. Многие из ее поклонников оставили комментарии к ее постам, чтобы отдать последние почести после ее кончины.

Девушку застрелили в прямом эфире / Фото Instagram/ v___marquez

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред писал о том, что украинский шоумен и воин ВСУ Максим Нелипа погиб при выполнении боевого задания. Ему было 48 лет.

Также в его собственном доме в Санта-Фе был обнаружен без признаков жизни двухкратный обладатель Оскара Джин Хэкмен. Вместе с 95-летним актером нашли и его мертвую жену.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред