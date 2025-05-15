"Цены на мясо подталкивают к вегетарианству": будет ли дешеветь популярный продукт

Вы узнаете:
- Будет ли дорожать мясо
- Что может стимулировать рост цен на мясо
Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин спрогнозировал, что будет с ценами на мясо в Украине и стоит ли ждать снижения стоимости этого продукта.
По его словам, из-за снижения спроса мясо будет дорожать, но незначительно.
"Цены на мясо уже подталкивают к вегетарианству. И это означает, что они слишком расти не будут, потому что на мясо будет уменьшаться спрос", - сказал Пендзин во время чата на Главреде.
Эксперт добавил, что в Украине действительно уменьшается поголовье, но уменьшение предложения мяса компенсируется падением спроса.
"И падение спроса у нас на премиум сегмент такой, что цены на мясо особо не растут. Они растут гораздо меньше, чем общий уровень инфляции. И так будет и дальше, до тех пор, пока у нас будут "заморожены" социальные стандарты, пока не будут расти доходы малообеспеченных слоев населения, пока будет стагнировать средний класс", - резюмировал Пендзин.
Смотрите видео - Чат с Олегом Пендзиным на Главреде, во время которого он дал прогноз относительно экономический ситуации:
Цены на продукты в Украине - последние новости
С каждым месяцем цены на продукты в Украине продолжают поражать стремительным ростом. В мае на ценниках увеличилась стоимость даже базовых продуктов.
Как писал Главред, в Украине растут цены на все виды мяса. В мае отдельные позиции прибавили в цене до 30 грн за килограмм. В частности, подрожала свинина и курятина. Среди причин повышения цен - подорожание логистики, энергоресурсов и кормов, а также снижение поголовья.
Цены на отдельные сорта сала достигли исторического максимума. В среднем, в мае цена сала составляет 238,50 гривен, в то время как в прошлом месяце 1 килограмм этого продукта можно было купить за 236,77 гривен.
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Кто такой Олег Пендзин
Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.
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