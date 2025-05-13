Удар по карманам украинцев: в магазинах ощутимо подорожали базовые продукты

Главное:
- В Украине поднялись цены на хлеб и муку
- Сахар подорожал на полпроцента по сравнению с предыдущим месяцем
С каждым месяцем цены на продукты в Украине продолжают поражать стремительным ростом. В НИИ "Украгропромпродуктивность" сообщили, что в мае на ценниках увеличилась стоимость даже базовых продуктов.
Например, батон в среднем теперь стоит 51,51 гривну за килограмм, а ржано-пшеничный хлеб теперь можно купить до 37,08 гривен за килограмм. Выросла стоимость и пшеничной муки, из которой изготавливают хлеб - теперь ее средняя цена составляет 23,33 гривен за килограмм.
Один из самых дорогих базовых продуктов, а именно подсолнечное масло, выросла до 67,32 гривен за литр. Сахар также вырос в цене на 0,5% по сравнению с апрелем и стоит теперь 33,35 гривен за килограмм.
Эксперты считают, что такая ситуация связана с инфляционным давлением, ростом производственных затрат и сезонными колебаниями на аграрном рынке.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что цены на продукты меняются: дешевеют прошлогодний картофель (15-24 грн/кг) и морковь (30-38 грн/кг), в то же время репчатый лук начал дорожать из-за сокращения предложения - его цена выросла с 14-18 до 20-26 грн/кг.
Ранее стало известно, что цены на продукты в Украине стремительно растут. Не является исключением и сало, цены на отдельные сорта которого достигли исторического максимума, а именно 279 гривен за килограмм.
Накануне сообщалось, что за последний месяц быстрее дорожали мука и крупы, фрукты и овощи (прежде всего борщевого набора) из-за низкого предложения качественной продукции.
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Что такое Украгропромпродуктивность?
Украинский научно-исследовательский институт производительности агропромышленного комплекса ("Украгропромпродуктивность") - государственное учреждение по разработке систем экономических норм труда и нормативов времени для агропромышленного производства, пишет Википедия.
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