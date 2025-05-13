Удар по карманам украинцев: в магазинах ощутимо подорожали базовые продукты

Заметно выросли в цене продукты первой необходимости.

https://glavred.info/economics/udar-po-karmanam-ukraincev-v-magazinah-oshchutimo-podorozhali-bazovye-produkty-10664342.html Ссылка скопирована

Даже продуктовый набор без лишней роскоши украинцам влетит в копеечку / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Главное:

В Украине поднялись цены на хлеб и муку

Сахар подорожал на полпроцента по сравнению с предыдущим месяцем

С каждым месяцем цены на продукты в Украине продолжают поражать стремительным ростом. В НИИ "Украгропромпродуктивность" сообщили, что в мае на ценниках увеличилась стоимость даже базовых продуктов.

Например, батон в среднем теперь стоит 51,51 гривну за килограмм, а ржано-пшеничный хлеб теперь можно купить до 37,08 гривен за килограмм. Выросла стоимость и пшеничной муки, из которой изготавливают хлеб - теперь ее средняя цена составляет 23,33 гривен за килограмм.

видео дня

Один из самых дорогих базовых продуктов, а именно подсолнечное масло, выросла до 67,32 гривен за литр. Сахар также вырос в цене на 0,5% по сравнению с апрелем и стоит теперь 33,35 гривен за килограмм.

Эксперты считают, что такая ситуация связана с инфляционным давлением, ростом производственных затрат и сезонными колебаниями на аграрном рынке.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что цены на продукты меняются: дешевеют прошлогодний картофель (15-24 грн/кг) и морковь (30-38 грн/кг), в то же время репчатый лук начал дорожать из-за сокращения предложения - его цена выросла с 14-18 до 20-26 грн/кг.

Ранее стало известно, что цены на продукты в Украине стремительно растут. Не является исключением и сало, цены на отдельные сорта которого достигли исторического максимума, а именно 279 гривен за килограмм.

Накануне сообщалось, что за последний месяц быстрее дорожали мука и крупы, фрукты и овощи (прежде всего борщевого набора) из-за низкого предложения качественной продукции.

Читайте также:

Что такое Украгропромпродуктивность? Украинский научно-исследовательский институт производительности агропромышленного комплекса ("Украгропромпродуктивность") - государственное учреждение по разработке систем экономических норм труда и нормативов времени для агропромышленного производства, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред