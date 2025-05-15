О чем будут говорить Украина и РФ в Стамбуле: СМИ раскрыли детали

По данным издания WSJ, Путин, по сути, хочет капитуляции Украины.

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В четверг должны состояться переговоры в Стамбуле между Украиной и РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

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В Стамбуле будут обсуждать 30-дневное прекращение огня

Россия фактически будет требовать капитуляции Украины

На запланированных переговорах в Стамбуле, украинская и российские стороны будут обсуждать, как реализовать и контролировать безусловное 30-дневное прекращение огня, которое предложила администрация Дональда Трампа. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание добавляет, что в целом мирное соглашение между Украиной и Россией является лишь "отдаленной возможностью". Ведь как Киев, так и Москва пытаются продемонстрировать свою готовность двигаться вперед, не отказываясь от своих конечных целей.

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К тому же журналисты подчеркнули, что российский диктатор Владимир Путин, по сути, хочет капитуляции Украины даже при том, что его оккупационные войска продвигаются медленно.

"За последние два года России удалось захватить менее 1% украинской территории, несмотря на сотни тысяч жертв и потерю огромных запасов техники", - говорится в издании.

В WSJ отметили, что вероятно, Россия на переговорах будет выдвигать свои условия, среди них: запрет иностранной военной помощи, резкое сокращение численности украинских военных и ряд других ограничений украинского суверенитета. Однако Киев и его европейские союзники их отклонят, говорится в материале.

Издание отмечает, что важным является вопрос, на чьей стороне будет американский лидер Дональд Трамп. Последний все больше разочаровывается российским диктатором Владимиром Путиным, и впрочем не демонстрирует никакой склонности наказывать Россию санкциями.

Переговоры Украины и России в Стамбуле - новости по теме

Как писал Главред, в четверг, 15 мая, в Турции должны состояться российско-украинские переговоры. Однако перспектива урегулирования войны РФ в Украине пока кажется туманной, пишет The Wall Street Journal.

Напомним, в российских СМИ начала распространяться информация о том, что переговоры Москвы и Киева якобы запланированы на 10:00. Андрей Коваленко это опроверг. По его словам, такое время не было запланировано, а россияне просто пытаются манипулировать темой переговоров в Стамбуле.

Аналитики Института изучения войны рассказали, чего будет требовать Россия от Украины в Стамбуле. По их прогнозу, в Турции российская делегация, вероятно, будет настаивать на том, чтобы основой переговоров стали Стамбульские соглашения начала 2022 года, которые содержали требования Кремля о полной капитуляции Украины.

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Что такое The Wall Street Journal? The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

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