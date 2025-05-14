'Есть два формата': названы реальные сценарии переговоров в Стамбуле и роль США

Россияне могут попытаться повторить сценарий 2022 года в рамках переговоров в Стамбуле, когда переговоры продолжались параллельно с боями, отметил политолог.

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Названы реальные сценарии переговоров в Стамбуле и какова роль США / Коллаж Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru, Офис президента Украины

О чем идет речь в материале:

Почему США угрожают выйти из мирных переговоров

Какие возможны два формата переговоров в Стамбуле

Возможна ли встреча в Стамбуле делегаций низшего уровня

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф выразил надежду на скорейшую встречу между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Кремля. Как отметил в комментарии Главреду политолог и политический консультант Игорь Ретерович, переговоры в Стамбуле могут состояться в двух возможных форматах.

Он также добавил, что заявления Виткоффа сопровождались жесткой позицией от Дональда Трампа о том, что в случае отсутствия прямых переговоров между Киевом и Москвой, США могут прекратить участие в мирном процессе.

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Почему США угрожают выйти из переговоров

"Такие слова - скорее, были адресованы именно Москве, а не Киеву. Потому что Украина не против переговоров, о чем публично объявлял Зеленский. Штаты пытаются активизировать Российскую Федерацию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров", - отметил он.

Рейтерович отметил, что заявления о возможном выходе США из переговорного процесса сейчас являются скорее предупреждением, направленным именно к России. Ведь Путин заинтересован в том, чтобы Трамп оставался вовлеченным в переговоры. Если же США выйдут из процесса, это откроет путь для усиления давления на Россию со стороны Запада, включая расширение военной поддержки Украины. Таким образом, Уиткофф фактически впервые передал Москве четкий сигнал, что пора переходить к реальному диалогу с Киевом.

"Почему американцы делают акцент именно на личной встрече Зеленского и Путина? Потому что это стиль Трампа. У него очень персонифицированная политика. Трамп прекрасно понимает, что Путин - единственный человек, который на России принимает решения. И решил его простимулировать для выхода на переговоры. Трамп постоянно подчеркивает, что они с Зеленским и Путиным могут втроем встретиться и поговорить. Это для него важно", - подчеркнул политолог.

Возможна ли встреча в Стамбуле делегаций более низкого уровня

В то же время Рейтерович подчеркивает, что встреча представителей низшего уровня с обеих сторон может временно удовлетворить Вашингтон, но этого недостаточно. США уже имеют установленные дедлайны - это считанные дни или недели. И если Россия будет продолжать затягивать процесс, Трамп будет вынужден принять жесткое решение, даже несмотря на собственное нежелание. В таком случае США усилят санкционное давление на Москву, ведь для Трампа на кону будет стоять его политический рейтинг, которым он не станет жертвовать ради уступок Кремлю.

Политолог отмечает, что вероятность личного визита Путина в Турцию крайне низкая. Россия до сих пор не демонстрирует активной позиции по переговорному процессу - звучат лишь размытые заявления о возможном участии делегации, в частности Лаврова. В то же время не исключено, что Путин может изменить планы в последний момент, чтобы попытаться перехватить инициативу.

Какие возможны два формата переговоров в Стамбуле

Рейтерович очерчивает два возможных сценария:

Первый - в четверг утром Россия объявляет о готовности к 30-дневному перемирию и направляет в Турцию делегацию низшего уровня.

"Если переговоры будут на уровне низших делегаций, Зеленскому никоим образом не стоит принимать в них участия. Встреча с каким-то Лавровым не нужна - это не его уровень, не президента страны", - указывает он.

Второй - Путин решает лично прибыть в Турцию. По слухам, он может сегодня пообщаться с Трампом по телефону. Если лидер Кремля таки прилетит в Стамбул, там также появится Трамп. В таком случае возможны встречи в форматах: Трамп-Путин, Трамп-Зеленский, Зеленский-Путин.

"На сегодня, единственная перспектива, которую могут дать возможные консультации или переговоры, заключается в том, что если они начнутся, Россия будет иметь меньше аргументов, чтобы не присоединяться к 30-дневному перемирию. Если представители Кремля уже сели за стол переговоров и вроде бы признали Украину субъектом, тогда логично будет прекратить активную фазу боевых действий и о чем-то разговаривать", - сказал он.

Рейтерович резюмирует, что Россия, вероятно, попытается повторить сценарий 2022 года, когда переговоры проходили параллельно с боевыми действиями. Однако позиция Украины, Запада и, похоже, и Трампа заключается в другом: сначала перемирие - и только потом переговоры.

Переговоры в Стамбуле - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп не исключает личной встречи с Владимиром Путиным в Турции 15 мая и готов внести коррективы в свой напряженный график ради сохранения человеческих жизней.

Как сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, президент Владимир Зеленский согласился на поездку в Стамбул для переговоров с Путиным, в частности из-за насущной необходимости в прекращении огня ради спасения гражданских.

По данным Reuters, Трамп также направит в Турцию своих спецпредставителей по вопросам Украины и России - Кита Келлога и Стива Уиткоффа, которые примут участие в переговорах между Киевом и Москвой, запланированных на 15 мая.

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Кто такой Игорь Рейтерович Игорь Вячеславович Рейтерович - кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма

Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Шевченко. В 1999 - 2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВІКНА". В 2003 - 2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткого обзора информационного пространства Украины". Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года - доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального

университета имени Тараса Шевченко.

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