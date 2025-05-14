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Более 250 гривен за килограмм: в Украине резко подорожала популярная ягода

Анна Косик
14 мая 2025, 14:25
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Сезонная ягода влетит украинцам в копеечку.
Рынок, деньги
Погодные условия повлияли на рекордные цены на клубнику в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сообщил Гопка:

  • В этом году клубника значительно дороже, чем в 2024 году
  • Подешеветь клубника может уже в начале июня

Клубника, которая ранее была одной из самых доступных в Украине ягод, в этом году существенно подорожала. Об этом 24 каналу рассказал аналитик украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка.

По его словам, даже несмотря на сезонные факторы, которые должны были бы повлиять на снижение стоимости клубники, цены на нее держатся на высокой отметке - от 180 до более 250 гривен за килограмм.

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Аналитик объясняет такие ценники на клубнику тем, что неблагоприятные погодные условия привели к уменьшению урожая.

При этом, согласно его прогнозу, уже в июне, вместе с увеличением предложения отечественной клубники из открытого грунта и импорта, цены могут упасть до 80-130 гривен за килограмм.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что цены на продукты в Украине стремительно растут. Не является исключением и сало, цены на отдельные сорта которого достигли исторического максимума, а именно 279 гривен за килограмм.

Накануне стало известно, что в конце мая и в начале июня в Украине подешевеют овощи. Снижение цен произойдет благодаря поступлению овощей из открытого грунта и теплиц.

Ранее сообщалось, что батон в среднем стоит 51,51 гривну за килограмм, а ржано-пшеничный хлеб теперь можно купить до 37,08 гривен за килограмм. Выросла стоимость и пшеничной муки, из которой изготавливают хлеб - теперь ее средняя цена составляет 23,33 гривен за килограмм.

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Кто такой Максим Гопка

Максим Гопка - аналитик, который работает в Украинском клубе аграрного бизнеса. Он специализируется на исследованиях в сфере аграрного сектора, анализе рынков и трендов в аграрной экономике Украины.

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