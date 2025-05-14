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"Не знаю, будет ли он": Трамп готов "найти окошко" для встречи с Путиным

Руслана Заклинская
14 мая 2025, 14:59
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Встреча могла бы стать шансом прекратить войну и спасти человеческие жизни, убежден президент США.
'Не знаю, будет ли он': Трамп готов 'найти окошко' для встречи с Путиным
Трамп может изменить график ради встречи с Путиным в Турции / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот с YouTube, facebook.com/DonaldTrump

Главное из заявления Трампа:

  • Трамп не исключает встречи с Путиным в Стамбуле 15 мая
  • Президент США готов изменить свой плотный график, "чтобы спасти жизни"
  • Путин может не прийти на переговоры, если его (Трампа) там не будет

Президент США Дональд Трамп не исключает возможности встречи с лидером России Владимиром Путиным в Турции 15 мая. Американский лидер готов изменить плотный график, "чтобы спасти жизнь". Слова Трампа приводит Clash Report.

"Это возможность закончить войну. Я подумаю над этим. Завтрашний день у нас полностью занят, вы понимаете. Но я готов (изменить график - Главред), чтобы спасти жизни", - заявил президент США.

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Трамп также предположил, что Путин может не согласиться на переговоры, если его там не будет. Однако американский президент возлагает большие надежды на переговоры, которые должны состояться в Стамбуле 15 мая.

"Он (Путин - Главред) хотел бы, чтобы я был там. Это возможно... Я не знаю, будет ли он (Путин - Главред) там, если меня там не будет. Мы это выясним", - отметил Трамп во время разговора с журналистами.

Кроме того, президент заявил, что Соединенные Штаты "всегда" рассматривают возможность введения вторичных санкций против России.

Новая Дональд Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Переговоры в Стамбуле 15 мая - новости по теме

Как сообщает Главред, запланированная на 15 мая встреча президентов Украины и России в Стамбуле может стать исторической, однако ее проведение остается под сомнением. Кремль до сих пор официально не подтвердил участие Владимира Путина, хотя именно он выступил инициатором переговоров.

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф предположил, что на переговорах будут подниматься три ключевые темы: статус оккупированных территорий, ситуация на Запорожской АЭС, а также вопрос контроля над Днепром и выхода к морю.

В случае провала переговоров бывший президент США Дональд Трамп, активно проявляющий заинтересованность в мирном процессе, уже пригрозил прекратить участие в переговорах.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает все возможное для организации личной встречи с Путиным в Турции. Он подчеркнул, что главная цель его участия - добиться безусловного прекращения огня.

Трамп ранее заявил, что хотел бы появиться на переговорах о войне в Украине. Впоследствии стало известно, что президент отправляет своих спецпредставителей.

По информации The Washington Post, Россию на переговорах могут представлять министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что состав делегации назовут только тогда, когда "президент посчитает нужным".

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Скандальные заявления Трампа о войне в Украине

Американский политик, 45-й президент США неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине, возможно, придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.

О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".

"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", - заявил политик.

По словам Трампа, у него "отличные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.

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