Местные жители раскрыли секрет своего села.

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Люди живут до 100 лет и не болеют: в Украине нашли уникальное село / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

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Где находится особенное село

В чем его секрет

Место, где люди доживают до глубокой старости, сохраняя ясный ум, крепкое здоровье и активность, которой позавидует молодежь. Где болезни — редкость, а воздух будто наполнен живительной силой.

Это не сказка, а реальность — село Манява в Ивано-Франковской области, которое уже давно стало легендой не только среди украинцев, но и далеко за пределами страны, пишет "2+2".

Местные жители уверены: главный секрет их долголетия скрыт в Манявском водопаде — одном из самых живописных мест Карпат.

"Это место мистическое, потому что эта вода омолаживает, если купаться в ней", — рассказывает краевед Мария Баранюк.

Однако дело не только в воде. С давних времен эту землю считали сакральной — сюда славяне приносили дары Богу вечной молодости. Карпатская природа, по мнению жителей, наполняет тело и душу особой энергией.

Манява стала настоящим центром активного и осознанного долголетия. Так, 97-летний Степан не просто бодро шагает по селу — он изучает иностранные языки и недавно окончил онлайн-курс по теологии от одного из британских университетов.

97-летний Степан / Фото: скриншот

А 91-летняя Юстиния Олейник вдохновляет односельчан своими песнями и новыми коломыйками, которые сочиняет сама и исполняет в местном коллективе.

91-летняя Юстиния Олейник / Фото: скриншот

Особенно удивительна история дочери Юстинии — Марийки. В детстве тяжелая болезнь поставила ее на грань жизни и смерти. Отчаявшаяся мать отнесла девочку к Манявскому водопаду и омыла ее водой. Чудо произошло в ту же ночь — девочка начала стремительно выздоравливать. Сегодня Марийке 65, и она утверждает: за всю жизнь не болела даже простудой.

Совпадение это или сила природы — вопрос открытый. Но Манява продолжает притягивать внимание ученых, туристов и всех, кто верит в силу земли, воды и доброй энергии. Возможно, именно здесь кроется украинский рецепт долголетия.

Смотрите видео, об украинском селе Манява:

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