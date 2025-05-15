Люди живут до 100 лет и не болеют: в Украине нашли уникальное село

Вы узнаете:
- Где находится особенное село
- В чем его секрет
Место, где люди доживают до глубокой старости, сохраняя ясный ум, крепкое здоровье и активность, которой позавидует молодежь. Где болезни — редкость, а воздух будто наполнен живительной силой.
Это не сказка, а реальность — село Манява в Ивано-Франковской области, которое уже давно стало легендой не только среди украинцев, но и далеко за пределами страны, пишет "2+2".
Местные жители уверены: главный секрет их долголетия скрыт в Манявском водопаде — одном из самых живописных мест Карпат.
"Это место мистическое, потому что эта вода омолаживает, если купаться в ней", — рассказывает краевед Мария Баранюк.
Однако дело не только в воде. С давних времен эту землю считали сакральной — сюда славяне приносили дары Богу вечной молодости. Карпатская природа, по мнению жителей, наполняет тело и душу особой энергией.
Манява стала настоящим центром активного и осознанного долголетия. Так, 97-летний Степан не просто бодро шагает по селу — он изучает иностранные языки и недавно окончил онлайн-курс по теологии от одного из британских университетов.
А 91-летняя Юстиния Олейник вдохновляет односельчан своими песнями и новыми коломыйками, которые сочиняет сама и исполняет в местном коллективе.
Особенно удивительна история дочери Юстинии — Марийки. В детстве тяжелая болезнь поставила ее на грань жизни и смерти. Отчаявшаяся мать отнесла девочку к Манявскому водопаду и омыла ее водой. Чудо произошло в ту же ночь — девочка начала стремительно выздоравливать. Сегодня Марийке 65, и она утверждает: за всю жизнь не болела даже простудой.
Совпадение это или сила природы — вопрос открытый. Но Манява продолжает притягивать внимание ученых, туристов и всех, кто верит в силу земли, воды и доброй энергии. Возможно, именно здесь кроется украинский рецепт долголетия.
Смотрите видео, об украинском селе Манява:
Вам может быть интересно:
- Такого не было последние 100 лет: самый мощный день 29 марта, который принесет успех всем
- Люди, которые доживают до 100 лет, едят одни и те же 10 продуктов
- Удивит многих: как украинцы называли друг друга 100 лет назад
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред