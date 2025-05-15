Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Люди живут до 100 лет и не болеют: в Украине нашли уникальное село

Сергей Кущ
15 мая 2025, 10:45
167
Местные жители раскрыли секрет своего села.
Люди живут до 100 лет и не болеют: в Украине нашли уникальное село
Люди живут до 100 лет и не болеют: в Украине нашли уникальное село / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Где находится особенное село
  • В чем его секрет

Место, где люди доживают до глубокой старости, сохраняя ясный ум, крепкое здоровье и активность, которой позавидует молодежь. Где болезни — редкость, а воздух будто наполнен живительной силой.

Это не сказка, а реальность — село Манява в Ивано-Франковской области, которое уже давно стало легендой не только среди украинцев, но и далеко за пределами страны, пишет "2+2".

Местные жители уверены: главный секрет их долголетия скрыт в Манявском водопаде — одном из самых живописных мест Карпат.

"Это место мистическое, потому что эта вода омолаживает, если купаться в ней", — рассказывает краевед Мария Баранюк.

Однако дело не только в воде. С давних времен эту землю считали сакральной — сюда славяне приносили дары Богу вечной молодости. Карпатская природа, по мнению жителей, наполняет тело и душу особой энергией.

Манява стала настоящим центром активного и осознанного долголетия. Так, 97-летний Степан не просто бодро шагает по селу — он изучает иностранные языки и недавно окончил онлайн-курс по теологии от одного из британских университетов.

97-летний Степан
97-летний Степан / Фото: скриншот

А 91-летняя Юстиния Олейник вдохновляет односельчан своими песнями и новыми коломыйками, которые сочиняет сама и исполняет в местном коллективе.

91-летняя Юстиния Олейник
91-летняя Юстиния Олейник / Фото: скриншот

Особенно удивительна история дочери Юстинии — Марийки. В детстве тяжелая болезнь поставила ее на грань жизни и смерти. Отчаявшаяся мать отнесла девочку к Манявскому водопаду и омыла ее водой. Чудо произошло в ту же ночь — девочка начала стремительно выздоравливать. Сегодня Марийке 65, и она утверждает: за всю жизнь не болела даже простудой.

Совпадение это или сила природы — вопрос открытый. Но Манява продолжает притягивать внимание ученых, туристов и всех, кто верит в силу земли, воды и доброй энергии. Возможно, именно здесь кроется украинский рецепт долголетия.

Смотрите видео, об украинском селе Манява:

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Евгений Комаровский новости Украины интересные новости
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
О чем будут говорить Украина и РФ в Стамбуле: СМИ раскрыли детали

О чем будут говорить Украина и РФ в Стамбуле: СМИ раскрыли детали

11:20Мир
Украинцам будут блокировать счета в банках: какая причина и как действовать

Украинцам будут блокировать счета в банках: какая причина и как действовать

11:18Экономика
Трамп об отказе Путина ехать в Турцию: "Зачем ему ехать, если я не еду?"

Трамп об отказе Путина ехать в Турцию: "Зачем ему ехать, если я не еду?"

11:15Война
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на сегодня 15 мая: Обезьянам - перемены, Свиньям - ошибки

Китайский гороскоп на сегодня 15 мая: Обезьянам - перемены, Свиньям - ошибки

Мечты станут реальностью: 3 знака зодиака ждет огромный успех в ближайшее время

Мечты станут реальностью: 3 знака зодиака ждет огромный успех в ближайшее время

Откуда на самом деле взялись украинцы: историк поразила малоизвестными фактами

Откуда на самом деле взялись украинцы: историк поразила малоизвестными фактами

На Украину обрушится жесткий шторм: страну накроют ливни и снег

На Украину обрушится жесткий шторм: страну накроют ливни и снег

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 15 мая (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 15 мая (обновляется)

Последние новости

11:40

Поздравления с днем семьи - трогательные слова и картинки

11:20

О чем будут говорить Украина и РФ в Стамбуле: СМИ раскрыли детали

11:18

Украинцам будут блокировать счета в банках: какая причина и как действовать

11:15

Трамп об отказе Путина ехать в Турцию: "Зачем ему ехать, если я не еду?"Видео

11:06

Историческая загадка: почему Волынскую область не назвали Луцкой

Украинцы начали экономить на продуктах: Пендзин рассказал, цены на какие товары "пробьют потолок"Украинцы начали экономить на продуктах: Пендзин рассказал, цены на какие товары "пробьют потолок"
10:57

Гороскоп Таро на сегодня 15 мая: Овнам - грозит горе, Близнецам стоит делиться

10:45

Люди живут до 100 лет и не болеют: в Украине нашли уникальное селоВидео

10:43

Китайский гороскоп на завтра 16 мая: Козлам - ложь, Тиграм - стресс

10:41

Томная жена футболиста Яремчука показала точеную талию

Реклама
10:33

Перспективы туманны: в WSJ оценили шансы на успех переговоров в Стамбуле

10:20

Бьюти-блогершу застрелили во время эфира TikTok

10:14

Инфляция в Украине подскочит до 20%: эксперт поделился неутешительным прогнозомВидео

10:13

Россияне назвали время начала переговоров в Стамбуле: в ЦПД отреагировали

09:31

"Воронки от снарядов и разбитые окна": что произошло с домом Ротару

09:31

Лимит на карточные переводы могут отменить: при каком условии

09:31

Перед переговорами в Турции РФ запустила по Украине больше сотни дронов

09:26

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 15 мая (обновляется)

09:25

Гороскоп на завтра 16 мая: Девам - большой успех, Скорпионам - хорошие новости

08:41

Чего будет требовать Россия от Украины в Стамбуле: прогноз ISW

08:35

ВСУ имеют успехи на "горячем" направлении: в ISW сказали, где продвинулись защитники

Реклама
08:33

Карта Deep State онлайн за 15 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:21

"В связи с потерей": причина развода Денисенко и Фединчика

08:10

Новые сказки Абрамовича: как Путин водит Запад за носмнение

07:37

Путин назначил чиновников "низшего звена" для переговоров с Украиной - Bloomberg

07:10

Сложная загадка на IQ: где буква G среди букв C

07:00

Евровидение-2025 второй полуфинал: где и когда смотреть

06:47

Трамп не поедет на переговоры Украины и России в Стамбуле: СМИ узнали причину

06:10

О санкциях, Европе и Трампемнение

05:51

Всегда был украинским патриотом: как Россия украла Малевича и "Черный квадрат"

05:22

Цены уже взлетели на 150%: украинцы вынуждены массово экономить на продуктахВидео

05:00

Загадка для самых гениальных: найдите 5 лимонов среди цыплят за 5 секунд

04:35

Мечты станут реальностью: 3 знака зодиака ждет огромный успех в ближайшее время

04:00

Гривна внезапно обвалилась относительно евро: курс валют на 15 мая

03:30

Варить не нужно: женщина сказала, как вкусно приготовить капусту на сковородкеВидео

03:12

Не в долларах и не в евро: в чем выгодно хранить деньги украинцам в 2025 годуВидео

02:46

"Цены на мясо подталкивают к вегетарианству": будет ли дешеветь популярный продуктВидео

02:15

Расквасила нос: Дженнифер Лопес получила травму на репетиции

02:09

В Грузии арестовали экс-министра обороны, воевавшего на стороне Украины

01:27

На войне погиб бывший участник "Дизель-шоу", ведущий Максим Нелипа

01:11

"Отказ от мира имеет свою цену": Сибига встретился с Рубио и Грэмом в Турции

Реклама
14 мая, среда
23:46

Западные чиновники убедили Зеленского не отказываться от переговоров с РФ – WP

23:27

"Я увижу это все": в СНБО выдали реалистичный сценарий распада РФ

23:12

"Представляет, как их тянут по грязи": в Сети показали драматический момент с Ziferblat на Евровидении-2025

23:05

Кремль впервые раскрыл состав делегации на переговорах в Стамбуле - поедет ли Путин

22:43

"Нечего будет сказать московским рабам": что не дает Путину пойти на перемирие

22:41

"Шахтер" обыграл "Динамо" в серии пенальти и выиграл Кубок Украины

22:00

Трибунал Путина и обещание Трампа для Украины: главные новости Украины (дайджест)

21:51

Оплатил похороны: в семье у молчуна Реввы случилась трагедия

21:45

"Эта неделя может изменить многое": Зеленский рассказал о формате переговоровВидео

21:41

Откуда на самом деле взялись украинцы: историк поразила малоизвестными фактами

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять