Вы узнаете:
- Кем по национальности считал себя Малевич
- Почему россияне присваивают себе "Черный квадрат"
Казимир Малевич - один из самых культовых художников всех времен, чья картина "Черный квадрат" перевернула само представление об искусстве. Об этом рассказал автор канала Культуртригер Богдан-Олег Горобчук.
Главред узнал, что художник родился в Киеве, его называли патриотом Украины, однако соседняя Россия часто любила присваивать себе украинские таланты и Малевич - не исключение.
В российских музеях и публикациях Малевич часто обозначен как "русский художник", без упоминания об украинском происхождении, месте рождения или формирования личности.
Однако, даже несмотря на то, что он работал и в Петербурге, и преподавал в России, сам Малевич неоднократно подчеркивал свою украинскую идентичность - и через язык, и через искусство. Например, в 1920-х годах он вернулся в Киев, где активно взаимодействовал с украинскими художниками, в частности с Михаилом Бойчуком.
Но Россия не учитывает это и в международных выставках и публикациях Россия активно продвигает Малевича как часть "великой русской культуры", игнорируя исторические факты и этническую идентичность художника.
Что касается "Черного квадрата", то оригинал картины хранится в Третьяковской галерее в Москве, соответственно, доступ к ней контролируется Россией, что позволяет создавать россиянам собственную интерпретацию и исключать из нее украинский контекст.
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Что такое Культуртригер?
Культуртригер - видео-проект на YouTube, который открывает тайны, а также рассказывает о шок-контенте и сенсациях в мире искусства и культуры. Авторами канала являются поэт, художник, кандидат социологических наук Богдан-Олег Горобчук, а также поэтесса, переводчица, музыкантка Элла Евтушенко.
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