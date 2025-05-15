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Всегда был украинским патриотом: как Россия украла Малевича и "Черный квадрат"

Анна Косик
15 мая 2025, 05:51
177
В России не обращали внимания на позицию украинских художников и выдавали их за своих.
Малевич, Черный квадрат
Почему Малевич не является русским художником / Коллаж: Главред, фото: Википедия

Вы узнаете:

  • Кем по национальности считал себя Малевич
  • Почему россияне присваивают себе "Черный квадрат"

Казимир Малевич - один из самых культовых художников всех времен, чья картина "Черный квадрат" перевернула само представление об искусстве. Об этом рассказал автор канала Культуртригер Богдан-Олег Горобчук.

Главред узнал, что художник родился в Киеве, его называли патриотом Украины, однако соседняя Россия часто любила присваивать себе украинские таланты и Малевич - не исключение.

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В российских музеях и публикациях Малевич часто обозначен как "русский художник", без упоминания об украинском происхождении, месте рождения или формирования личности.

Однако, даже несмотря на то, что он работал и в Петербурге, и преподавал в России, сам Малевич неоднократно подчеркивал свою украинскую идентичность - и через язык, и через искусство. Например, в 1920-х годах он вернулся в Киев, где активно взаимодействовал с украинскими художниками, в частности с Михаилом Бойчуком.

Но Россия не учитывает это и в международных выставках и публикациях Россия активно продвигает Малевича как часть "великой русской культуры", игнорируя исторические факты и этническую идентичность художника.

Что касается "Черного квадрата", то оригинал картины хранится в Третьяковской галерее в Москве, соответственно, доступ к ней контролируется Россией, что позволяет создавать россиянам собственную интерпретацию и исключать из нее украинский контекст.

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Что такое Культуртригер?

Культуртригер - видео-проект на YouTube, который открывает тайны, а также рассказывает о шок-контенте и сенсациях в мире искусства и культуры. Авторами канала являются поэт, художник, кандидат социологических наук Богдан-Олег Горобчук, а также поэтесса, переводчица, музыкантка Элла Евтушенко.

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